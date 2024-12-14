Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Назван российский клуб с худшим трансферным балансом за последние 9 лет

    Назван российский клуб с худшим трансферным балансом за последние 9 лет

    Международный центр спортивных исследований (CIES) посчитал трансферный баланс клубов за период с 2015 года.

    Худший баланс за указанный период в России имеет «Спартак» – минус 68 миллионов евро. Это 33-е место в общем рейтинге.

    Далее идут «Краснодар» и «Зенит» – у них трансферный баланс минус 61 миллион.

    У «Локомотива» баланс минус 43 миллиона.

    В составлении рейтинга не учитывалась продажа воспитанников.

    • «Спартак» за последние 9 лет выиграл все российские трофеи.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Адвокат предложил Промесу способ вернуться в Россию 4
    Алланазаров вступился за Селихова на фоне жесткой критики за видео с Соболевым 5
    Виллиан Жозе не хочет покидать «Спартак» 14
    Источник: CIES

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2024 16:27
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    oyabun
    1734183213
    Что есть, то есть. Очень много странных и сомнительных трансферов.
    Ответить
    Мордаванин
    1734184654
    кто нерискует тот непьёт из корыта
    Ответить
    рылы
    1734184934
    интересует мнение зарембы на этот счёт.
    Ответить
    JIEGEHDA
    1734185938
    Зенит купил это . Не знаю что но Зенит виноват . Заранее пишут облегчу задачу
    Ответить
    TOMSON
    1734187459
    «Спартак» за последние 9 лет выиграл все российские трофеи. Вот это вот явно сектанством попахивает.
    Ответить
    TOMSON
    1734188084
    Справедливости ради Халк ушел в 2016. Те крупные покупки в эти подсчеты не вошли, а вот продажи этих игроков пошли в статистику для Зенита плюсом.
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1734188440
    Кто бы сомневался в прачечной по отмыву агентского бабла. Гыгыгы
    Ответить
    Интерес
    1734188825
    ВСе-лидеры турнирной таблицы.Видимо,статистика не всегда описывает текущее положение и состояние команд.
    Ответить
    Bez Imeni
    1734188932
    чушь полная надо брать статистику хотя бы за 20 лет
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 