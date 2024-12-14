Назван российский клуб с худшим трансферным балансом за последние 9 лет

Международный центр спортивных исследований (CIES) посчитал трансферный баланс клубов за период с 2015 года.

Худший баланс за указанный период в России имеет «Спартак» – минус 68 миллионов евро. Это 33-е место в общем рейтинге.

Далее идут «Краснодар» и «Зенит» – у них трансферный баланс минус 61 миллион.

У «Локомотива» баланс минус 43 миллиона.

В составлении рейтинга не учитывалась продажа воспитанников.

«Спартак» за последние 9 лет выиграл все российские трофеи.

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