Пименов, регулярно путешествующий по России, назвал самый популярный клуб в стране

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов определил самый популярный клуб страны.
– Вы как посол Кубка много летаете по стране. «Спартак» по-прежнему самая популярная команда?
– Конечно. Абсолютно. Появляются, конечно, новые болельщики у «Зенита», шесть чемпионств сказываются. Но все равно все говорят в основном о «Спартаке».
- «Спартак» остается лидером российского футбола по количеству титулов.
- Москвичи не брали РПЛ с 2017 года.
- Сейчас команда на 3-м месте.
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