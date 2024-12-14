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    • Пименов, регулярно путешествующий по России, назвал самый популярный клуб в стране

    Пименов, регулярно путешествующий по России, назвал самый популярный клуб в стране

    Бывший форвард сборной России Руслан Пименов определил самый популярный клуб страны.

    – Вы как посол Кубка много летаете по стране. «Спартак» по-прежнему самая популярная команда?

    – Конечно. Абсолютно. Появляются, конечно, новые болельщики у «Зенита», шесть чемпионств сказываются. Но все равно все говорят в основном о «Спартаке».

    • «Спартак» остается лидером российского футбола по количеству титулов.
    • Москвичи не брали РПЛ с 2017 года.
    • Сейчас команда на 3-м месте.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.12.2024 16:02
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    Комментарии (3)
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    Иван Петров 1986
    1734184809
    Это надо всем питерским внимательно прочитать.
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    Интерес
    1734188984
    А вопрос "Спартак" ещё не распустили?" в рейтинг засчитывается???
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