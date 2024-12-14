Пименов, регулярно путешествующий по России, назвал самый популярный клуб в стране

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов определил самый популярный клуб страны.

– Вы как посол Кубка много летаете по стране. «Спартак» по-прежнему самая популярная команда?

– Конечно. Абсолютно. Появляются, конечно, новые болельщики у «Зенита», шесть чемпионств сказываются. Но все равно все говорят в основном о «Спартаке».

«Спартак» остается лидером российского футбола по количеству титулов.

Москвичи не брали РПЛ с 2017 года.

Сейчас команда на 3-м месте.

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