Черчесов сообщил, в чем сборная Казахстана превосходит сборную России

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, что игроки команды сдали ознакомительный тест лучше сборной России.

– Чем вас ребята приятно удивляют?

– Изначально ты видишь их (футболистов) издалека, а когда начинаешь работать, есть определенный тест. И я им сказал и сейчас могу сказать, что ни в одной команде не было такого результата. Это связано с интенсивностью, насколько они могут еe выдать. Первая серия – никогда не было у меня таких показателей. Значит, это у них есть. Вторая, третья четвертая – сдают. Если бы у них этого не было – такого бы результата не выдавали.

Поэтому задача и клубных тренеров и наших – уметь подтянуть такие вещи. Есть результат, но есть и подготовка. Дождемся отборочных игр и тогда я буду сидеть и отвечать за то, что сделал. А пока – нет.

Черчесов принял Казахстан летом.

В 6 матчах под руководством россиянина Казахстан добился 0 побед и забил 0 голов.

Впереди у Казахстана отбор ЧМ-2026.

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