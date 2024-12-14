Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Черчесов сообщил, в чем сборная Казахстана превосходит сборную России

    Черчесов сообщил, в чем сборная Казахстана превосходит сборную России

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, что игроки команды сдали ознакомительный тест лучше сборной России.

    – Чем вас ребята приятно удивляют?

    – Изначально ты видишь их (футболистов) издалека, а когда начинаешь работать, есть определенный тест. И я им сказал и сейчас могу сказать, что ни в одной команде не было такого результата. Это связано с интенсивностью, насколько они могут еe выдать. Первая серия – никогда не было у меня таких показателей. Значит, это у них есть. Вторая, третья четвертая – сдают. Если бы у них этого не было – такого бы результата не выдавали.

    Поэтому задача и клубных тренеров и наших – уметь подтянуть такие вещи. Есть результат, но есть и подготовка. Дождемся отборочных игр и тогда я буду сидеть и отвечать за то, что сделал. А пока – нет.

    • Черчесов принял Казахстан летом.
    • В 6 матчах под руководством россиянина Казахстан добился 0 побед и забил 0 голов.
    • Впереди у Казахстана отбор ЧМ-2026.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Зобнин назвал своего футбольного отца 2
    Черчесов назвал лучшего форварда сезона РПЛ
    Черчесов не исключил совмещение клубной работы со сборной Казахстана: «Сядем и обсудим» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2024 19:48
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Марк Аврелий!
    1734196260
    у них тренер лучше
    Ответить
    Мордаванин
    1734197097
    чабан нанюхавший овец
    Ответить
    n876
    1734198291
    Заголовок-------Черчесов сообщил, в чем сборная Казахстана превосходит сборную России. В тексте зеленым выделено----"И я им сказал и сейчас могу сказать, что ни в одной команде не было такого результата."--------- И где там про сборную России ? И ваще ----В статье про Черчесова много там всяких слов.Обо всем и ни о чем. Типа---"Первая серия – никогда не было у меня таких показателей. Значит, это у них есть. Вторая, третья четвертая – сдают. Если бы у них этого не было – такого бы результата не выдавали."...Это он ком? Россия, Казахстан ?
    Ответить
    NewLife
    1734198611
    Косноязычный баран.
    Ответить
    serhio80
    1734201715
    Стасик, может лучше в альпийских лугах пчел тренировать?)
    Ответить
    Plyash
    1734209650
    Горный словоблуд совсем свихнулся.Прочёл я второй раз,третий раз этот бред сивой кобылы...писец. Стас,ты дурак - или с детства так?
    Ответить
    zigbert
    1734265189
    Отбор на ЧМ-2026 будет серьезным экзаменом для Черчесова. Вот где потребуется его талант как тренера.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 