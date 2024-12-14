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    Игрок «Крыльев» дерзко ответил губернатору Федорищеву

    Футболист «Крыльев Советов» Ульви Бабаев надерзил губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву.

    Под видеосообщением Федорищева в телеграме, посвященном победе «Акрона» над «Зенитом», Бабаев написал в адрес чиновника: «Чел, иди умойся».

    О ситуации на своем ютуб-канале рассказал блогер Павел Городницкий, приложив скриншот.

    • 20-летний Бабаев арендован у «Динамо» до лета.
    • У уроженца Химок 6 матчей в сезоне РПЛ.
    • Ранее губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.12.2024 16:44
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    Комментарии (18)
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    andr45
    1734188864
    Ульви Лачын оглы Бабаев он и в Химках оглы( Интересно, как отнесется руководство КС и «Динамо» отнесется к его хамской выходке)
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    DOCTOR PENALTY
    1734192795
    Сам-то давно зубы чистил?..
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    Александр-Балашов-google
    1734212419
    Сопляк, никакого уважения к взрослым.
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    Исмо
    1734277159
    Я считаю что, такого хама и урода надо наказать по полной, думаю способ найдут((урод, позорить мою нацию,жаль что, есть такие ублюдки (((
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