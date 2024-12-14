Игрок «Крыльев» дерзко ответил губернатору Федорищеву

Футболист «Крыльев Советов» Ульви Бабаев надерзил губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву.

Под видеосообщением Федорищева в телеграме, посвященном победе «Акрона» над «Зенитом», Бабаев написал в адрес чиновника: «Чел, иди умойся».

О ситуации на своем ютуб-канале рассказал блогер Павел Городницкий, приложив скриншот.

20-летний Бабаев арендован у «Динамо» до лета.

У уроженца Химок 6 матчей в сезоне РПЛ.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.

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