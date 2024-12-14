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    • Орлов объяснился за скандальные слова о договорных матчах: «Меня неправильно поняли»

    Орлов объяснился за скандальные слова о договорных матчах: «Меня неправильно поняли»

    Комментатор Геннадий Орлов пояснил свои слова о договорных матчах.

    • Накануне Орлов заявил, что клубы с Северного Кавказа причастны к договорным матчам.
    • В качестве комментатора петербуржец в основном работал на матчах «Зенита».
    • До журналистской карьеры Орлов сам был футболистом.

    «Должен сказать, что коллеги-журналисты меня неправильно поняли и истолковали мои слова не так. К сожалению... Просто не вникли в суть моих слов. Надо же было слушать всю передачу, а получилось, что фразы были вырваны из контекста.

    В нулевые годы ситуация изменилась. В корне! Почему? В нашем футболе появились иностранцы. В большом количестве. Не только игроки, но и тренеры. Резко снизилось количество странных матчей. Ну как можно было сказать легионеру: «Знаешь, вот этот матч ты не выигрывай»? Ведь тот же иностранный тренер, если что-то не так, может сделать заявление журналисту из своей же страны и все рассказать...

    Сейчас договорняков в нашем футболе нет! Исключение – 2017 год, когда наказали «Чайку». Но это ФНЛ. В РПЛ, на мой взгляд, никто не договаривается. Этого просто быть не может, прежде всего из-за наличия иностранцев. Историю с договорняками надо забыть. Вот и все. Такова моя позиция. А то вырвали слова из контекста... Бедняге Сергею Ташуеву, работающему в «Ахмате», после моих слов, которые были неправильно истолкованы, пришлось отвечать на телефонные звонки журналистов», – сказал комментатор.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2024 16:13
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    Комментарии (10)
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    The only one
    1734183052
    У Орлова очко жим-жим... На попятную пошёл...
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    Александр-Каратеев-yandex
    1734183605
    Флюгер вошёл не в ту дверь и дал задний ход.
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    Александр52
    1734183608
    Зачем писать, если бумагу перепутал, а нужную не взял. Правильно делают все, лучше молчать, там разберутся. Но очень хочется ввинтить, а зачем? Недержание, оно вредно и не лечится.
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    DMитрий
    1734184448
    Гена на старость лет морально самоочищается. Туда надо с кристально чистой душой и ментально оздоровивщимся, - дал он себе установку!
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    Иван Петров 1986
    1734184661
    Кадыров ему уже звонил.
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    Литейный 4 (returned)
    1734188574
    2017 год надо явно проверить. Кто там был липовым чемпионом? Гыгыгы
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    Интерес
    1734188751
    КАк тут и предполагали многие-"Даст заднюю",и они оказались пророками.
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    n876
    1734190088
    Точно Кадыров ему пальчиком погрозил. Хороший комментатор, но не орёл. Гы гы
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    anatolich72
    1734190721
    Гена как уж на сковородке.
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