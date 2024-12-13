Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • «Я это точно знаю»: Орлов рассказал о договорных матчах в российском футболе

    «Я это точно знаю»: Орлов рассказал о договорных матчах в российском футболе

    Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что в российском футболе были договорные игры.

    «Эти республики, знаете… Там, где Кадыров… Чеченская, Северо-Осетинская, Кабардино-Балкария. Там же все эти руководители, мэры – они любители футбола. И они нередко договаривались между собой.

    А тренеры только исполняли эту миссию, понимаете? Так было. Никуда не деться. Я это точно знаю», – сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

    • Орлов комментировал футбол с прошлого века.
    • В основном журналист работал на матчах «Зенита».
    • Сейчас Орлов выступает в качестве эксперта.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Орлов: «Семак намного умнее Лички» 8
    Орлов определил игрока, который тормозит атаки ЦСКА: «Затухающая звезда» 2
    Орлов – о ситуации вокруг «Крыльев»: «Это же бандитизм!» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2024 15:21
    Рекомендуем
    Комментарии (20)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    slavа0508
    1734095347
    А у зенита всё чисто ? ну правильно зачем договорняки и взятки . когда изначально весь судейский корпус и ВАР на содержании у ГАЗПРОМА ...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1734096154
    Засекаем время до момента,когда ГСО начнет извиняться или говорить,что его не так поняли)
    Ответить
    Spartak_forv@
    1734096218
    Засекаем время до момента,когда ГСО начнет извиняться или говорить,что его не так поняли)
    Ответить
    Мордаванин
    1734096335
    слабоумие и бесстрашие неопрятная старость
    Ответить
    The only one
    1734096553
    Гр-н Орлов: знаешь точно, только никому не говорил. Это уже статья УК...
    Ответить
    Интерес
    1734096808
    ВСе всё знают,но участники сделок всегда где-то в другом месте.А я ни при чём... ПОВТОРЮСЬ: "Наполнен пафосом гражданским, Лежишь, бывало, на тахте, Ворчишь, что люди, мол, не те… Где граф Суворов, князь Пожарский? Глотнёшь с утра стакан отравы, Вздохнёшь: «В упадке нынче нравы». Кругом мздоимцы и жульё, Один я честный, ё-моё." Тимур Шаов "Гражданский пафос".
    Ответить
    TIMOTHY
    1734099279
    Самый договорщик это Спартак! Цыц, Зарема сама говорила что чай с печеньками пьёт с судейским корпусом ! Зачем ? Больше не с кем выпить чайку с печеньками)) Спартак это вечный цирк со своей схемой, больше всех визжат а на самих печать ставить уже некуда
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1734100522
    Надо проверить всех чиновников и судей РФС на полиграфе на предмет договорняков
    Ответить
    ivany4
    1734104860
    ... Я это точно знаю», – сказал Орлов в эфире радио «Зенит». Гена так разошелся, что уже готов был назвать фамилии этих людей. Но тут в студию радио требовательно постучали.
    Ответить
    BRO_football
    1734123945
    Опаньки. А это уже громкие заявления. Орлов скоро извиняться будет.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 