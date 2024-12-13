«Я это точно знаю»: Орлов рассказал о договорных матчах в российском футболе

Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что в российском футболе были договорные игры.

«Эти республики, знаете… Там, где Кадыров… Чеченская, Северо-Осетинская, Кабардино-Балкария. Там же все эти руководители, мэры – они любители футбола. И они нередко договаривались между собой.

А тренеры только исполняли эту миссию, понимаете? Так было. Никуда не деться. Я это точно знаю», – сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

Орлов комментировал футбол с прошлого века.

В основном журналист работал на матчах «Зенита».

Сейчас Орлов выступает в качестве эксперта.

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