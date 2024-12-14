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    • Зобнин восхитился Тедеско: «В плане психологии лучший, с кем я работал»

    Зобнин восхитился Тедеско: «В плане психологии лучший, с кем я работал»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин вспомнил работу под руководством Доменико Тедеско.

    «Это топ-тренер, ну серьeзно. Ну не зря он, понятно, что в Бельгии сейчас нет результата, но я общаюсь с помощниками, там тоже есть свои моменты. Но это топ-тренер, он в плане психологии, наверное, лучший, с кем я работал. В тренировках ты всегда чувствуешь его какое-то внимание, энергию, ты чувствуешь себя нужным в команде.

    Почти любой футболист, понятно, что кто не играет, меньше, но там, по большей части, 85% все чувствовали себя нужными. Человек 15−16, наверное, кто всегда играли, они всегда чувствовали, что нужны. И они знали, что делать в той или иной ситуации, при обороне, при атаке, в прессинге», – сказал Зобнин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • Тедеско был в «Спартаке» в 2019-2021 годах.
    • Немец приводил «Спартак» к серебру РПЛ.
    • Сейчас москвичи идут в РПЛ на 3-м месте под руководством Деяна Станковича.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.12.2024 18:12
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    Комментарии (29)
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    Мордаванин
    1734189387
    кусок придурка копает себе могилу или нновый клуб словом большая зоба
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    Интерес
    1734190109
    До серебра с ним дотянули.Но не психологией одной жива команда.
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    DOCTOR PENALTY
    1734192519
    Что ещё может сказать психологически закрепощённый Рома...
    Ответить
    alefreddy
    1734195731
    а чемпионами становились другие
    Ответить
    zigbert
    1734263510
    Что может сказать игрок, который сейчас почти не выходит на поле.
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