Зобнин восхитился Тедеско: «В плане психологии лучший, с кем я работал»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин вспомнил работу под руководством Доменико Тедеско.

«Это топ-тренер, ну серьeзно. Ну не зря он, понятно, что в Бельгии сейчас нет результата, но я общаюсь с помощниками, там тоже есть свои моменты. Но это топ-тренер, он в плане психологии, наверное, лучший, с кем я работал. В тренировках ты всегда чувствуешь его какое-то внимание, энергию, ты чувствуешь себя нужным в команде.

Почти любой футболист, понятно, что кто не играет, меньше, но там, по большей части, 85% все чувствовали себя нужными. Человек 15−16, наверное, кто всегда играли, они всегда чувствовали, что нужны. И они знали, что делать в той или иной ситуации, при обороне, при атаке, в прессинге», – сказал Зобнин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Тедеско был в «Спартаке» в 2019-2021 годах.

Немец приводил «Спартак» к серебру РПЛ.

Сейчас москвичи идут в РПЛ на 3-м месте под руководством Деяна Станковича.

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