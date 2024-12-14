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    • Вердикт ЭСК по отмененным голам «Зенита» в матче с «Акроном»

    Вердикт ЭСК по отмененным голам «Зенита» в матче с «Акроном»

    ЭСК РФС проанализировал отмененные голы «Зенита» в матче 18-го тура РПЛ против «Акрона» (1:2).

    «Судья правильно отменил взятие ворот команды «Акрон» на 69 минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока команды «Зенит» №17 Андрея Мостового в атакующей фазе его команды, предшествующей взятию ворот команды «Акрон», по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как игрок сделал очевидное движение в направлении мяча, и после контакта мяча с рукой мяч остался под контролем этого же игрока, который получил незаслуженное преимущество.

    В связи с тем, что последующая атака команды «Зенит» после данного инцидента остается перспективной и мяч не переходил во владение команде соперника до взятия ворот, VAR при проверке взятия ворот правильно оценил, что игра рукой произошла в атакующей фазе команды «Зенит».

    По этой причине комиссия единогласно поддерживает вмешательство VAR пригласившего судью к монитору, и, соответственно, решение судьи отменить взятие ворот и назначение штрафного удара в пользу команды «Акрон» за игру рукой игроком соперника в данной игровой ситуации.

    Судья правильно отменил взятие ворот команды «Акрон» на 90+8 минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что по мнению всех членов комиссии, контакт мяча с рукой игрока команды «Зенит» №27 Нино в атакующей фазе его команды, предшествующей взятию ворот, является наказуемым.

    Данный контакт с рукой произошел после попадания мяча в лицо Нино, что не являлось умышленной игрой в мяч, и последующего отскока от его партнера по команде. Рука Нино была неестественно отставлена от тела, а мяч, после контакта с рукой, незамедлительно остался под контролем этого же игрока.

    По этой причине комиссия единогласно поддерживают решение судьи отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Акрон» за игру рукой в данной игровой ситуации.

    Это решение соответствует концепции игры рукой со стороны атакующих игроков в штрафной площади команды соперников, согласно которой, контакт мяча с рукой нападающего находящейся в наказуемом положении, после которого мяч остается под контролем этого же игрока, рекомендуется считать наказуемым, так как у атакующей команды не должно быть дополнительного незаслуженного преимущества для взятия ворот», – написал ЭСК.

    • В поле судил воронежец Владимир Москалев.
    • «Зенит» по итогам тура утратил лидерство.
    • Ближайший соперник петербуржцев по РПЛ – ЦСКА (2-3 марта).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: РФС

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    Комментарии (3)
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    Мордаванин
    1734180109
    всегда клёвоот москвалёва свиные потуги приносятплоды
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    7:1
    1734180552
    а кто спорит-то? всё честно. это вам не спартаг, который судьи тащат за уши.
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