Газзаев выделил 2 летних трансферных просчета ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился впечатлениями от игры форвардов команды: Сауля Гуарирапы и Секу Койта.

Гуарирапа арендован у «Сочи» за 500 тысяч евро.

Койта пришел свободным агентом из «Зальцбурга».

У обоих 0 голов в сезоне РПЛ.

«К сожалению, пока ни один, ни второй не показывают той игры, которой от них ждали. На сегодняшний день это два трансферных просчета. Для того чтобы бороться хотя бы за призовую тройку, не говоря уже о чемпионстве, стоит искать более качественных игроков», – сказал Газзаев.

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