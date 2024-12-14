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    Газзаев выделил 2 летних трансферных просчета ЦСКА

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился впечатлениями от игры форвардов команды: Сауля Гуарирапы и Секу Койта.

    • Гуарирапа арендован у «Сочи» за 500 тысяч евро.
    • Койта пришел свободным агентом из «Зальцбурга».
    • У обоих 0 голов в сезоне РПЛ.

    «К сожалению, пока ни один, ни второй не показывают той игры, которой от них ждали. На сегодняшний день это два трансферных просчета. Для того чтобы бороться хотя бы за призовую тройку, не говоря уже о чемпионстве, стоит искать более качественных игроков», – сказал Газзаев.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2024 18:19
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    Комментарии (8)
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    Интерес
    1734190164
    И этот боится покуситься на святость Пьянича! Или ещё надеется на его реанимацию???
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    FCSpartakM
    1734192564
    там вообще трансферов нет норм последние годы, узбек только по цене. Качеств для топ клуба там тоже не так много
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    RUSARM
    1734193699
    Прав Газаев,бабайку надо обрить наголо,за такие трансферы!!
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    DOCTOR PENALTY
    1734196833
    ..." где деньги, Зин," - на более качественных игроков? ((
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    Красногвардейчик
    1734215050
    Да неудивительно.....менеджмент на нуле
    Ответить
    Борис34684
    1734246920
    К сожалению берут то, на что кот сумел на плакать.
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    zigbert
    1734264748
    Не всегда получается все и сразу. Может быть еще притрутся, согласуются, привяжутся, проснется заложенное в них мастерство.
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