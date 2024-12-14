Тарханов дал неожиданный ответ на вопрос о лучшем тренере первой части сезона РПЛ

Бывший тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» Александр Тарханов выделил лучшего тренера первой части сезона РПЛ.
«Отдал бы это звание Михаилу Галактионову. У Мусаева в «Краснодаре» хороший уровень футболистов и играет много иностранцев. А «Локомотив» сделал ставку на молодых, которые очень сильно прогрессируют.
Галактионов не только выжимает максимум из этой команды, но все ребята прибавляют. Самый лучший тренер тот, у которого развивается молодeжь», – сказал Тарханов.
- «Локомотив» идет в РПЛ 5-м.
- Галактионов в команде 2 года.
- У «Локо» в РПЛ 3 матча подряд без побед.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов