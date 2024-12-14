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    • Тарханов дал неожиданный ответ на вопрос о лучшем тренере первой части сезона РПЛ

    Тарханов дал неожиданный ответ на вопрос о лучшем тренере первой части сезона РПЛ

    Бывший тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» Александр Тарханов выделил лучшего тренера первой части сезона РПЛ.

    «Отдал бы это звание Михаилу Галактионову. У Мусаева в «Краснодаре» хороший уровень футболистов и играет много иностранцев. А «Локомотив» сделал ставку на молодых, которые очень сильно прогрессируют.

    Галактионов не только выжимает максимум из этой команды, но все ребята прибавляют. Самый лучший тренер тот, у которого развивается молодeжь», – сказал Тарханов.

    • «Локомотив» идет в РПЛ 5-м.
    • Галактионов в команде 2 года.
    • У «Локо» в РПЛ 3 матча подряд без побед.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.12.2024 19:40
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    Комментарии (10)
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    ...уефан
    1734194761
    ...в чём-то можно и согласиться с Тархановым. Особенно если вспомнить месяц перед началом чемпа. Ни кто не давал шансов Локо на достойную игру этим составом...
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    Мордаванин
    1734194919
    ты давай пи.дуй крылья реанимируй паралитик от футбола. обещал- делай
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    DOCTOR PENALTY
    1734196575
    Объективная оценка. В РПЛ только два тренера поставивших на молодёжь и дающих результат - Галактионов и Карпин. ***
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    erybov1965
    1734197827
    Еще в прошлом чемпионате я говорил,что Галактионов хороший тренер.Это тренер,которому не надо покупать очень дорогих опытных игроков,он видит потенциал в молодых игроках и может поставить правильную игру команде,без больших затрат.Таких уже мало осталось,особенно в нашем чемпионате.
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    raritet
    1734206210
    Трудно не согласиться
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    zigbert
    1734251409
    В чем то Тарханов прав. Добиться у молодежи прогресса не у всех получается.
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    crf575757
    1734262028
    Карпин ничуть не хуже Галактионова. Сравните бюджеты Локомотива и нищего Ростова.
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