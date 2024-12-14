Тарханов дал неожиданный ответ на вопрос о лучшем тренере первой части сезона РПЛ

Бывший тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» Александр Тарханов выделил лучшего тренера первой части сезона РПЛ.

«Отдал бы это звание Михаилу Галактионову. У Мусаева в «Краснодаре» хороший уровень футболистов и играет много иностранцев. А «Локомотив» сделал ставку на молодых, которые очень сильно прогрессируют.

Галактионов не только выжимает максимум из этой команды, но все ребята прибавляют. Самый лучший тренер тот, у которого развивается молодeжь», – сказал Тарханов.

«Локомотив» идет в РПЛ 5-м.

Галактионов в команде 2 года.

У «Локо» в РПЛ 3 матча подряд без побед.

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