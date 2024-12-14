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    Пименов объяснил спад «Зенита»: «Бразильцы изживают себя»

    Бывший форвард сборной России Руслан Пименов объяснил спад «Зенита».

    – С чем связан спад «Зенита» по осени?

    – Бразильцы изживают себя в команде. Мой любимый игрок Клаудиньо стал заниматься не своим делом, когда идет в обыгрыш и теряет мячи. Это можно делать, но у штрафной или в ее пределах. Не надо пытаться обводить всю команду соперника – мы в свое время в «Динамо» это объясняли Данни. Обводи, но в чужой штрафной. А Клаудиньо сейчас обводит и вовсе на месте, отдает передачи поперек.

    Чем он славился? Быстрое мышление, неординарные решения, умение обыграть и техника. Все это пропало. И меня очень удивила покупка Соболева. Я хорошо отношусь к нему, но получается, что из-за наличия больших форвардов «Зенит» стал сваливаться на навал. Зачем? Это ж не Англия 80-х годов.

    Из бразильцев уважение к Мантуану. Вроде бы самый слабый из них, но как борется, отдается игре. Важно, что он спокойно выходит на замену и за счет этого стал игроком основы.

    • 25 мая 2025 года «Зенит» отметит столетие – это последний тур РПЛ.
    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
    • Команда борется за 7-й титул РПЛ подряд.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.12.2024 22:04
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    Комментарии (5)
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    FWSPM
    1734206271
    Вовремя надо было обновлять состав а не почивать на лаврах теперь пустят газовик на колбасу
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    DOCTOR PENALTY
    1734210588
    Так и есть. Непросто будет Сельмагу решать этот вопрос. ***
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    Литейный 4 (returned)
    1734239629
    Полностью согласен с Пименовым. Гыгыгы
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    FCSpartakM
    1734252243
    вся проблема в тренере. Если у него нет ни характера, ни подхода к игрокам - то это не тренер. И если бы тугой менеджмент зэ нита давно сменил тренера, то команда бы уверенно так же штамповала чемпионства.
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    САДЫЧОК
    1734253788
    Неужели не понятно, что Нет тренера!
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