Пименов объяснил спад «Зенита»: «Бразильцы изживают себя»

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов объяснил спад «Зенита».

– С чем связан спад «Зенита» по осени?

– Бразильцы изживают себя в команде. Мой любимый игрок Клаудиньо стал заниматься не своим делом, когда идет в обыгрыш и теряет мячи. Это можно делать, но у штрафной или в ее пределах. Не надо пытаться обводить всю команду соперника – мы в свое время в «Динамо» это объясняли Данни. Обводи, но в чужой штрафной. А Клаудиньо сейчас обводит и вовсе на месте, отдает передачи поперек.

Чем он славился? Быстрое мышление, неординарные решения, умение обыграть и техника. Все это пропало. И меня очень удивила покупка Соболева. Я хорошо отношусь к нему, но получается, что из-за наличия больших форвардов «Зенит» стал сваливаться на навал. Зачем? Это ж не Англия 80-х годов.

Из бразильцев уважение к Мантуану. Вроде бы самый слабый из них, но как борется, отдается игре. Важно, что он спокойно выходит на замену и за счет этого стал игроком основы.

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