Юран назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ

Бывший тренер «Пари НН», «Химок» Сергей Юран не считает Манфреда Угальде из «Спартака» лучшим игроком первой части сезона РПЛ.

«Мне Алексей Батраков больше Угальде понравился. Посмотрите, сколько он забил и отдал передач. Это говорит об уровне. Для меня он – лучше. Хочется, чтобы он и дальше прогрессировал», – сказал Юран.

Угальде лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ с 15 голами.

У Батракова 10 мячей.

Алексей сегодня стал обладателем премии «Первая пятерка».

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