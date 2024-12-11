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    Юран назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ

    Бывший тренер «Пари НН», «Химок» Сергей Юран не считает Манфреда Угальде из «Спартака» лучшим игроком первой части сезона РПЛ.

    «Мне Алексей Батраков больше Угальде понравился. Посмотрите, сколько он забил и отдал передач. Это говорит об уровне. Для меня он – лучше. Хочется, чтобы он и дальше прогрессировал», – сказал Юран.

    • Угальде лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ с 15 голами.
    • У Батракова 10 мячей.
    • Алексей сегодня стал обладателем премии «Первая пятерка».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Legalbet

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    11.12.2024 17:24
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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1733927677
    ...а тебя, кто-нибудь принуждал заявлять обратное от твоего мнения?...
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    zra78
    1733930143
    Ну это естественно, любой наш назовёт нашего!
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    slavа0508
    1733935456
    По всем показателям Угальде выше и по голам и гол плюс пас и забивал команда лидерам и в таблице команда Угальде выше ...так при чём здесь Батраков ???Из за паспорта РФ ???
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    alefreddy
    1733937020
    у каждого свое мнение но есть статистика
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