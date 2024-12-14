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    • Силкин: «Краснодару» не дадут выиграть РПЛ в год столетия «Зенита»

    Силкин: «Краснодару» не дадут выиграть РПЛ в год столетия «Зенита»

    Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин не верит в чемпионство «Краснодара» в этом сезоне.

    «Шансы «Краснодара» на чемпионство? Они есть, но вы же понимаете, что это практически невозможно. В год столетия «Зенита» им не дадут это сделать.

    А так мне нравится, как играют «быки», Кордоба и Сперцян – ведущие футболисты. За их игрой приятно наблюдать. Главное, чтобы команда не завалила весну, как это было в прошлом сезоне», – сказал Силкин.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
    • «Зенит» занимает 2-е место.
    • У «Краснодара» 0 трофеев за 16-летнюю историю.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.12.2024 16:36
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    Комментарии (35)
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    Айболид
    1734191840
    Изнасилкину и местной секте для своих антизенитовских визгов никакие факты или доказательства не нужны . Они к любому событию причастность газпрома пририсуют .
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    Айболид
    1734195136
    Может и не дадут Краснодару первое место занять , МосФутболМафия не даст .
    Ответить
    Garrincha58
    1734196204
    Вот такими беспочвенными заявлениями эти безмозглые специалисты разжигают негодования между игроками и болельщиками. Вы дома на кухне можете всё что угодно говорить своим жёнам или ещё кому-нибудь, но зачем это говорить и тем более публиковать на форумах. За такие высказывания этого говоруна следовало бы наказать отлучить от футбола на долгие годы
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    Cleaner
    1734197595
    Да уж, зенитовец КАРАСЕВ постарается не допустить краснодарского чемпионства!!!...((((((((((
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    темирхан
    1734200131
    что значит не дадут? Зенит по сути во 2 круге, сам всех сомнет! вот увидите!
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    Сергей-Садковский-google
    1734249439
    Интересно, когда уже Зенит подаст в суд на таких "предсказателей"? Влупят иск лямов на 10, чтобы другим неповадно было. Болельщик Краснодара, если что.
    Ответить
    Арут-Чамян-google
    1734250354
    Пока бизнесмен будет вмешиваться в футбольные дела в матчах, клуб некогда в жизни чемпионом не станет!
    Ответить
    Nitup
    1734269906
    Пусть кто угодно, только не Бздинит!!!
    Ответить
    Aндрей-кадулин-google
    1734270789
    Вроде взрослые люди но дебилы
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    Владимир-Филиппов-vkontak
    1734291346
    Ну вот все эти силкины и кто тоже считает, что Зенит точно станет чемпионом, ну идите и молча поставьте свои дома, квартиры и что там ещё у вас есть на победу Зенита. Это ж как озолотиться можно! А иначе это всё пустая болтовня.
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