Силкин: «Краснодару» не дадут выиграть РПЛ в год столетия «Зенита»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин не верит в чемпионство «Краснодара» в этом сезоне.

«Шансы «Краснодара» на чемпионство? Они есть, но вы же понимаете, что это практически невозможно. В год столетия «Зенита» им не дадут это сделать.

А так мне нравится, как играют «быки», Кордоба и Сперцян – ведущие футболисты. За их игрой приятно наблюдать. Главное, чтобы команда не завалила весну, как это было в прошлом сезоне», – сказал Силкин.

«Краснодар» лидирует в РПЛ.

«Зенит» занимает 2-е место.

У «Краснодара» 0 трофеев за 16-летнюю историю.

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