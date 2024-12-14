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    • Орлов – о составе «Зенита»: «Выпускать Соболева и не выпускать Ерохина – это просто неприлично»

    Орлов – о составе «Зенита»: «Выпускать Соболева и не выпускать Ерохина – это просто неприлично»

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий «Зенита» Александр Соболев не должен получать игровую практику.

    «Вы спросите болельщиков... Я уже про него все сказал. Ну что, он в мастерстве прибавит? Да не прибавит, конечно. Он пропустил много, летом наверняка вообще перестал тренироваться, до сих пор не набрал даже физическую форму. А тут еще и другие игроки рядом с ним, они быстрее мыслят, быстрее двигаются. И как ему попасть в игру?

    Но Сергей Семак продолжает его ставить, в то время как тот же Александр Ерохин – в прекрасной форме. Это просто неприлично, но это решают тренеры. Впрочем, они же и несут ответственность за результат, видимо, на что-то надеются», – сказал Орлов.

    • У Соболева в 11 матчах РПЛ за «Зенит» 0+0.
    • Всего 27-летний Соболев провел 16 матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.
    • Петербургский клуб в августе приобрел игрока у «Спартака» за 10 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.12.2024 21:45
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    Комментарии (8)
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    Тинез Розоп
    1734205440
    Неприлично по тихому игроков тырить…
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    FWSPM
    1734206494
    0+0 не оставили надежд
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    TIMOTHY
    1734208468
    Семак деградировал совсем ! Ероха давно на лавке, а Глушенков пришел полетел голы забивать, а что с ним сотворил Семак!? Да и не только с ним! Семак разрушает клуб по всем флангам и никто сверху этого не видит!
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    n876
    1734213526
    Орловзаднийходвключающий еще чего чирикает. Гы гы
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    Александр-Каратеев-yandex
    1734256352
    Трансфер Соболева в Зенит - это ошибка руководства и её надо признать и сказать :да, мы ошиблись. Но кто-то не хочет признавать свои просчёты, Семаку дали указание ставить его в состав, в надежде что он выстрелит, но у него из матча в матч ничего не получается.
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