Орлов – о составе «Зенита»: «Выпускать Соболева и не выпускать Ерохина – это просто неприлично»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий «Зенита» Александр Соболев не должен получать игровую практику.

«Вы спросите болельщиков... Я уже про него все сказал. Ну что, он в мастерстве прибавит? Да не прибавит, конечно. Он пропустил много, летом наверняка вообще перестал тренироваться, до сих пор не набрал даже физическую форму. А тут еще и другие игроки рядом с ним, они быстрее мыслят, быстрее двигаются. И как ему попасть в игру?

Но Сергей Семак продолжает его ставить, в то время как тот же Александр Ерохин – в прекрасной форме. Это просто неприлично, но это решают тренеры. Впрочем, они же и несут ответственность за результат, видимо, на что-то надеются», – сказал Орлов.

У Соболева в 11 матчах РПЛ за «Зенит» 0+0.

Всего 27-летний Соболев провел 16 матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.

Петербургский клуб в августе приобрел игрока у «Спартака» за 10 миллионов евро.

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