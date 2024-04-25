«Стыдно»: тренер «Сочи» Морено высказался о проведении матча с «Ахматом», несмотря на массовое отравление

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено разочарован, что его команде пришлось сегодня играть с «Ахматом».

Грозненцы победили со счетом 1:0.

Сочинцы просили перенести встречу из-за 14 отравленных футболистов, но им отказали.

По итогам матча «Ахмат» покинул зону вылета, а «Сочи» остался на последнем месте с 5-очковым отставанием от зоны стыков.

– Стыдно, что в такой достаточно хорошей лиге, как чемпионат России, позволяют такие ситуации. У нас было много неготовых игроков, но нам не разрешили перенести этот матч.

Мы были вынуждены менять футболистов по ходу игры, их тошнило. Это непозволительно, что такое происходит.

– Несмотря на это, ваша команда показала неплохой футбол?

– Представьте, что было бы, если бы мы были готовы на 100 процентов.