Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слишкович высказался о работе Казарцева в матче ЦСКА – «Спартак»

Слишкович высказался о работе Казарцева в матче ЦСКА – «Спартак»

26 апреля 2024, 09:17
7

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович оценил работу судей в матче с ЦСКА.

На игре работал главный арбитр Василий Казарцев. Встреча закончилась со счетом 0:0.

– Как вам работа арбитра?

– Судья сделал свою работу. Никогда не смотрел повторы во время игры. В раздевалке были разговоры, что там пенальти. Может, и был. ВАР включился, принял решение. Все.

Желтая карточка Дуарте? Судья может ошибиться, давление дерби не только на игроках. Судья честно старается делать свою работу. Если он ошибся – у РФС есть люди, которые разберутся в моменте. Они получают зарплату за это, они разбираются.

Еще по теме:
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ 2
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ 28
Аршавин определил судью РПЛ, который не понимает сути игры в футбол 12
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Слишкович Владимир Казарцев Василий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JTherry
1714114195
Казарцев и Мешок - два арбитра, которым нельзя доверять судейство матчей РПЛ, столько ошибок не допускает никто из судей: чистый пенальти на Чалове, КК Мойзесу на Угальде, ЖК перепутал Чернова с Дуарте, из-за этого Дуарте должен пропустить матч с Локо - и всё это в одном матче..! гнать ссаными тряпками Мешка и "проверим-проверича" из футбола..!!!
Ответить
sined1951
1714114435
Пока тренер нравится,адекватный.
Ответить
Хулиганин
1714135294
А Казарцев уже записал слезное ночное видео о вселенской несправедливости к нему.
Ответить
Константин-Шапкин-google
1714238422
За такое судейство на переподготовку со всеми вытекающими. Сделать нужно так, чтобы цена ошибок была адекватной. Чтобы не хотелось ошибаться
Ответить
Главные новости
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
21:25
5
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
21:12
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
20:57
1
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
20:17
1
Неймар вступил в перепалку с болельщиками «Атлетико Минейро»
20:09
Жена Смолова скептически высказалась о свадьбе Роналду с Джорджиной: «У меня скрепы скрепят»
19:55
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Все новости
Все новости
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
21:51
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
20:45
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
18:13
7
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
17:02
4
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
14
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
4
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
2
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
3
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
3
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
3
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
6
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
7
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+