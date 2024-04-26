Слишкович высказался о работе Казарцева в матче ЦСКА – «Спартак»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович оценил работу судей в матче с ЦСКА.

На игре работал главный арбитр Василий Казарцев. Встреча закончилась со счетом 0:0.

– Как вам работа арбитра?

– Судья сделал свою работу. Никогда не смотрел повторы во время игры. В раздевалке были разговоры, что там пенальти. Может, и был. ВАР включился, принял решение. Все.

Желтая карточка Дуарте? Судья может ошибиться, давление дерби не только на игроках. Судья честно старается делать свою работу. Если он ошибся – у РФС есть люди, которые разберутся в моменте. Они получают зарплату за это, они разбираются.