Президент «ПСЖ» отреагировал на покупку Хвичи за 70 миллионов

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал переход Хвичи Кварацхелии из «Наполи».

«Мы рады приветствовать Хвичу Кварацхелию в семье «Пари Сен-Жермен».

Хвича – один из самых ярких игроков в мировом футболе. Он обладает фантастическим талантом и смелостью, чтобы отдавать всего себя во благо команды.

Хвича был полон решимости стать частью нашего великого клуба. Я знаю, что вместе с нами он достигнет всех своих целей. Мы рады, что усиливаем нашу команду и делаем еe более звездной», – сказал Аль-Хелаифи.