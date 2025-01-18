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    • Президент «ПСЖ» отреагировал на покупку Хвичи за 70 миллионов

    Президент «ПСЖ» отреагировал на покупку Хвичи за 70 миллионов

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал переход Хвичи Кварацхелии из «Наполи».

    «Мы рады приветствовать Хвичу Кварацхелию в семье «Пари Сен-Жермен».

    Хвича – один из самых ярких игроков в мировом футболе. Он обладает фантастическим талантом и смелостью, чтобы отдавать всего себя во благо команды.

    Хвича был полон решимости стать частью нашего великого клуба. Я знаю, что вместе с нами он достигнет всех своих целей. Мы рады, что усиливаем нашу команду и делаем еe более звездной», – сказал Аль-Хелаифи.

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    Источник: сайт «ПСЖ»

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    18.01.2025 01:00
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    Комментарии (4)
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    subbotaspartak
    1737180084
    Зенит купил сильного (вроде) бразильца за 35, грузин выходит как как два сильных (вроде) бразильца. Так Хвича на всех ПСЖ положил.
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1737211022
    Игрок одного сезона, где бы он не играл. У него хороший агент, умеет хорошо преподносить даже товар среднего уровня. В Наполи он по сравнению с первым сезоном, никакущий.
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    Генa Букин
    1737252123
    очень непонятный трансфер. ПСЖ нуждается в забивном центре, но подписывает вингера, коих у них переизбыток. так же, на месте руководства парижан я бы вернул Хави Симонса. а так, очередная пустая трата денег. ПСЖ как был мешком, так им и остался. что Сафонов, что Хвича – бесполезные переоценённые игроки не под высокие задачи
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