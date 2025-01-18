Президент «ПСЖ» отреагировал на покупку Хвичи за 70 миллионов

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал переход Хвичи Кварацхелии из «Наполи».
«Мы рады приветствовать Хвичу Кварацхелию в семье «Пари Сен-Жермен».
Хвича – один из самых ярких игроков в мировом футболе. Он обладает фантастическим талантом и смелостью, чтобы отдавать всего себя во благо команды.
Хвича был полон решимости стать частью нашего великого клуба. Я знаю, что вместе с нами он достигнет всех своих целей. Мы рады, что усиливаем нашу команду и делаем еe более звездной», – сказал Аль-Хелаифи.
- Кварацхелия за 2,5 сезона в «Наполи» забил 30 голов и сделал 29 ассистов в 107 матчах.
- Он поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив». Оба клуба заработают на трансфере.
- Сообщалось, что Хвиче будут платить во Франции 9+2 млн евро в год. Сумма сделки – 70 млн евро.