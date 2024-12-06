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    РФС назначил судей на матчи 18-го тура РПЛ

    Стало известно, какие арбитры будут работать на играх 18-го тура чемпионата России.

    7 декабря (суббота)

    «Спартак»«Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Александр Колобаев.

    «Зенит»«Акрон»: судья – Владимир Москалев, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Сергей Карасев; инспектор – Сергей Зуев.

    «Ростов»«Крылья Советов»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Петров; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Эдуард Малый.

    «Динамо» Махачкала – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Артем Чистяков; инспектор – Вячеслав Харламов.

    8 декабря (воскресенье)

    «Динамо» – «Химки»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Алексей Тюмин.

    «Факел» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Владимир Казьменко.

    «Ахмат»«Оренбург»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Александр Гончар.

    «Краснодар»«Локомотив»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Рашид Абусуев; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Андрей Бутенко.

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    Источник: сайт РФС

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    06.12.2024 16:16
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    Комментарии (4)
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    neim
    1733494752
    Рыбине теперь только ВАР доверяют ?
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    Ziklop
    1733495274
    любой судейка может начудить и ему ничего не будет... крайний случай может пропустит игру.
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