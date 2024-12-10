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    Мусаев обматерил арбитра матча с «Локомотивом»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, за что удалили главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в матче 18-го тура РПЛ против «Локо» (0:0). Причина – матерная речь в адрес арбитра.

    «Рассмотрим удаление главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева за нецензурную брань в адрес первого помощника судьи. Мусаев приглашен на заседание, которое состоится в четверг», – сказал Григорьянц.

    • В поле судил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.
    • Во 2-м тайме судья не засчитал гол «Краснодара».
    • Это не помешало краснодарцам уйти на зимний перерыв на 1-м месте.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: ТАСС

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    10.12.2024 19:38
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    Комментарии (6)
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    Тинез Розоп
    1733848973
    Чё за жизнь? На куй никого не послать(…
    Ответить
    crf575757
    1733850412
    Да Мусаев пацан еще, рано ему тренировать хорошие команды, пусть Кубань тренирует!
    Ответить
    ss21
    1733870065
    Имеет право 3 матча подряд недобирает очки.
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