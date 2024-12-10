Мусаев обматерил арбитра матча с «Локомотивом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, за что удалили главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в матче 18-го тура РПЛ против «Локо» (0:0). Причина – матерная речь в адрес арбитра.

«Рассмотрим удаление главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева за нецензурную брань в адрес первого помощника судьи. Мусаев приглашен на заседание, которое состоится в четверг», – сказал Григорьянц.

В поле судил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

Во 2-м тайме судья не засчитал гол «Краснодара».

Это не помешало краснодарцам уйти на зимний перерыв на 1-м месте.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов