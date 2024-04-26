Денис Давыдов сказал, в каком году «Спартак» выиграет РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Денис Давыдов считает, что команда станет чемпионом в следующем сезоне РПЛ. В этом сезоне клуб идет на 5-м месте.
– Есть ли у вас предположения, когда российские клубы вернут в еврокубки?
– Честно, не знаю... Попробую угадать – пусть будет так: в 2026 году нас вернут в еврокубки. Но это зависит не от меня.
– Как думаете, вы увидите в своей жизни победу российского клуба в Лиге чемпионов?
– Думаю, нет, не увижу, как наша команда будет поднимать кубок ЛЧ над головой. Вряд ли это произойдет, к сожалению. Я знаю одно: в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом России. А «Зенит» займет второе место, они будут барахлить
Источник: «РБ Спорт»