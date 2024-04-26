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Денис Давыдов сказал, в каком году «Спартак» выиграет РПЛ

26 апреля 2024, 09:32

Бывший игрок «Спартака» Денис Давыдов считает, что команда станет чемпионом в следующем сезоне РПЛ. В этом сезоне клуб идет на 5-м месте.

– Есть ли у вас предположения, когда российские клубы вернут в еврокубки?

– Честно, не знаю... Попробую угадать – пусть будет так: в 2026 году нас вернут в еврокубки. Но это зависит не от меня.

– Как думаете, вы увидите в своей жизни победу российского клуба в Лиге чемпионов?

– Думаю, нет, не увижу, как наша команда будет поднимать кубок ЛЧ над головой. Вряд ли это произойдет, к сожалению. Я знаю одно: в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом России. А «Зенит» займет второе место, они будут барахлить

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Давыдов Денис
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