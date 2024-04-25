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Испанским командам грозит отстранение от еврокубков

25 апреля 2024, 21:21
4

Сборная Испании и клубы Примеры оказались под угрозой международного бана.

ФИФА и УЕФА предупредили, что испанским командам грозит отстранение из-за действий правительства страны.

Ранее властями была создана специальная комиссия для наблюдения за работой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Согласно правилам ФИФА и УЕФА, правительства не имеют права вмешиваться в дела футбольных федераций.

Теперь под вопросом участие испанской сборной в финальном турнире Евро-2024, а также квалификация команд Примеры в еврокубки-2024/25.

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Источник: Marca
Испания. Примера
Комментарии (4)
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alefreddy
1714074295
пошли терки в европе
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slavа0508
1714094480
Простят . помилуют .
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sined1951
1714116650
Ничего Испании не грозит. Это пустые угрозы.
Ответить
Махоуни
1714161008
О чём конкретно речь?
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