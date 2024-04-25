Испанским командам грозит отстранение от еврокубков

Сборная Испании и клубы Примеры оказались под угрозой международного бана.

ФИФА и УЕФА предупредили, что испанским командам грозит отстранение из-за действий правительства страны.

Ранее властями была создана специальная комиссия для наблюдения за работой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Согласно правилам ФИФА и УЕФА, правительства не имеют права вмешиваться в дела футбольных федераций.

Теперь под вопросом участие испанской сборной в финальном турнире Евро-2024, а также квалификация команд Примеры в еврокубки-2024/25.