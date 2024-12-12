Еще один клуб Примеры включил Тикнизяна в шорт-лист

Вероятность трансфера латераля «Локомотива» Наира Тикнизяна в Примеру увеличивается. Игрока в свой шорт-лист включил «Бетис».
Севильцы рассматривают Тикнизяна с прицелом на летний трансфер.
- В летнее трансферное окно «Локомотив» отверг предложение «Севильи» об аренде Тикнизяна без обязательств выкупа.
- Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2026 года, в данный момент ведутся переговоры о его продлении.
- Ранее о сохранении интереса «Севильи» к игроку написало издание Mundo Deportivo.
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