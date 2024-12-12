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    Еще один клуб Примеры включил Тикнизяна в шорт-лист

    Вероятность трансфера латераля «Локомотива» Наира Тикнизяна в Примеру увеличивается. Игрока в свой шорт-лист включил «Бетис».

    Севильцы рассматривают Тикнизяна с прицелом на летний трансфер.

    • В летнее трансферное окно «Локомотив» отверг предложение «Севильи» об аренде Тикнизяна без обязательств выкупа.
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2026 года, в данный момент ведутся переговоры о его продлении.
    • Ранее о сохранении интереса «Севильи» к игроку написало издание Mundo Deportivo.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Legalbet

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    12.12.2024 18:16
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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1734017411
    ...Ромашкина пакует чемоданы уже в Испанию)...
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    7:1
    1734018276
    и что в этой ситуации будет делать ромашкина? бросит матч тв - и поедет жить в испанию? неплохой исход для бабы. но тогда это будет потеря для нашего тв. и конец её карьере, которую она годами выстраивала. или останется здесь и продолжит - а муж там? ну-ну) верим, что всё будет чисто, как игра спартака без помощи судей))
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    Spartak_forv@
    1734018515
    Пусть выкладывают норм сумму и в добрый путь
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    темирхан
    1734036842
    как Захаряна чтоли!? кому он нужен? такое же болото.
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