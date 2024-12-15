Агент: «К Тюкавину есть реальный интерес из Европы»

Паулу Барбоза, футбольный агент, перечислил игроков РПЛ, которыми интересуются в Европе.

– Вы говорили, что Алексея Батракова просматривают скауты из Европы. Кого ещe?

– Всех молодых игроков, которые сейчас на уровне выступают за «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Динамо». Если футболист талантлив, то за ним следят. Реальный интерес есть ко многим игрокам, о которых пишут в прессе.

– Постоянно пишут про Константина Тюкавина и Наира Тикнизяна. То есть к ним и другим футболистам в хорошей форме интерес есть?

– Да, конечно

«Динамо» занимает в РПЛ 4-е место с 35 очками после 18 туров. Команда отстает от лидера на 4 очка. ЦСКА идет 6-м с 31 баллом.

22-летний нападающий «Динамо» Константин Тюкавин провел в этом сезоне 21 матч за клуб, забил 8 голов, отдал 3 передачи.

Тюкавин с агентом Алексеем Сафоновым планируют отъезд в Европу на 2025 год.

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