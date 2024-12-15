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    Агент: «К Тюкавину есть реальный интерес из Европы»

    Паулу Барбоза, футбольный агент, перечислил игроков РПЛ, которыми интересуются в Европе.

    – Вы говорили, что Алексея Батракова просматривают скауты из Европы. Кого ещe?

    – Всех молодых игроков, которые сейчас на уровне выступают за «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Динамо». Если футболист талантлив, то за ним следят. Реальный интерес есть ко многим игрокам, о которых пишут в прессе.

    – Постоянно пишут про Константина Тюкавина и Наира Тикнизяна. То есть к ним и другим футболистам в хорошей форме интерес есть?

    – Да, конечно

    • «Динамо» занимает в РПЛ 4-е место с 35 очками после 18 туров. Команда отстает от лидера на 4 очка. ЦСКА идет 6-м с 31 баллом.
    • 22-летний нападающий «Динамо» Константин Тюкавин провел в этом сезоне 21 матч за клуб, забил 8 голов, отдал 3 передачи.
    • Тюкавин с агентом Алексеем Сафоновым планируют отъезд в Европу на 2025 год.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.12.2024 10:35
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    Комментарии (4)
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    FCSpartakM
    1734251557
    Ну в общем просто сотряс воздуха.
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    САДЫЧОК
    1734253491
    Нет и не может быть интереса к нападающему, который спиной к воротам принимает мяч! Тюкавин средний футболист а ля Соболев!
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    Интерес
    1734257311
    Интерес ко всему что движется,за кордоном есть.Не более того.
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    Александр.Т.
    1734270152
    Что то после этих интересов иностранные клубы дают опровержение что не рассматривают
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