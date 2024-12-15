Орлов заявил о необходимости зимней перестройки в «Зените»: «Появились игроки-балласты»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» нужно зимой перестраиваться.

– Как после такого яркого старта у «Зенита» мог получиться столь невыразительный финиш?

– Я связываю эту ситуацию с травмами: сначала Карраскаль в матче «Зенита» с «Динамо» жестко сыграл против Вендела, потом Максим Глушенков сломал руку в игре с «Химками». А это те два игрока, которые здорово начали сезон. Кроме того, ряд игроков «Зенита» как-то «бросили», может быть, меньше стали тренироваться. Не знаю, что там происходит внутри команды, но в итоге все это привело к тому, что в последних двух домашних матчах не было уже никакого управления игроками от тренеров. Они играли кто как умеет и делали это очень плохо.

– Допускаете какую-то глобальную перестройку этой зимой в «Зените»?

– Я считаю, что она просто необходима. Если ее не будет, «Зенит» не выиграет чемпионат. Потому что сейчас появились игроки-балласты. И Семаку надо очень серьезно с этим разбираться. Если он оставит все, как есть, в надежде, что они поменяют свой подход... Нет-нет, я думаю, вряд ли игроки изменят свое отношение. Потому что чувствуется какое-то пресыщение.

Ведь «Зенит» никогда не побеждал так много раз подряд, и мотивация на каждый новый чемпионат должна быть у голодных до побед. Кстати, об этом и Семак говорил. Так что надо приглашать как минимум трех человек – причем хороших: центрального защитника, полузащитника и нападающего.

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