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    • Орлов заявил о необходимости зимней перестройки в «Зените»: «Появились игроки-балласты»

    Орлов заявил о необходимости зимней перестройки в «Зените»: «Появились игроки-балласты»

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» нужно зимой перестраиваться.

    – Как после такого яркого старта у «Зенита» мог получиться столь невыразительный финиш?

    – Я связываю эту ситуацию с травмами: сначала Карраскаль в матче «Зенита» с «Динамо» жестко сыграл против Вендела, потом Максим Глушенков сломал руку в игре с «Химками». А это те два игрока, которые здорово начали сезон. Кроме того, ряд игроков «Зенита» как-то «бросили», может быть, меньше стали тренироваться. Не знаю, что там происходит внутри команды, но в итоге все это привело к тому, что в последних двух домашних матчах не было уже никакого управления игроками от тренеров. Они играли кто как умеет и делали это очень плохо.

    – Допускаете какую-то глобальную перестройку этой зимой в «Зените»?

    – Я считаю, что она просто необходима. Если ее не будет, «Зенит» не выиграет чемпионат. Потому что сейчас появились игроки-балласты. И Семаку надо очень серьезно с этим разбираться. Если он оставит все, как есть, в надежде, что они поменяют свой подход... Нет-нет, я думаю, вряд ли игроки изменят свое отношение. Потому что чувствуется какое-то пресыщение.

    Ведь «Зенит» никогда не побеждал так много раз подряд, и мотивация на каждый новый чемпионат должна быть у голодных до побед. Кстати, об этом и Семак говорил. Так что надо приглашать как минимум трех человек – причем хороших: центрального защитника, полузащитника и нападающего.

    • 25 мая 2025 года «Зенит» отметит столетие – это последний тур РПЛ.
    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
    • Команда борется за 7-й титул РПЛ подряд.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.12.2024 11:11
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1734251564
    НАчалось с Халка-баллисты,заканчивается Клавой-балластом.
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    Тинез Розоп
    1734253325
    Весь балласт на отсыпку Васильевского...
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    шахта Заполярная
    1734260617
    Всех в болото
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    Борис34684
    1734262094
    Какие проблемы, Миллер и десять купит. Какая разница, убыток на сто лямов меньше, на сто лямов больше.
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