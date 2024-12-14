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    Артета не против сокращения матчей до 60 минут

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал понять, что не против идеи сократить футбольный матч до 60 минут чистого времени.

    «Вероятно, в будущем длительность матчей сократится. Изменения формата Лиги чемпионов показывают, что все возможно», – сказал Артета, чьи слова приводит твиттер Фабрицио Романо.

    • При чистом времени секундомер будет останавливаться во время пауз (выход мяча за пределы поля, подготовка стандартов и т.д.).
    • О том, что современной аудитории трудно удерживать внимание на матче в течение 90 минут, говорил Флорентино Перес.
    • С чистым временем уже играют в Медиалиге.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.12.2024 20:38
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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1734200956
    ...ага ещё обратные замены разрешить). Кто знает, может и будет такое, когда-то...
    Ответить
    DeStar
    1734204844
    так 60 минут матч? по чистому времени ? ожидаем еще больше нулевых матчей. забываем об исторических разгромах типа 8-2, 7-1 и так далее.
    Ответить
    k611
    1734206300
    Зачем разрушать то что хорошо работает. Глупо это.
    Ответить
    "supermax"
    1734210709
    Извращенцы епт
    Ответить
    zigbert
    1734265637
    Так можно дойти до регламента хоккея. Как раз 3 периода по 20 минут.
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