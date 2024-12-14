Артета не против сокращения матчей до 60 минут

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал понять, что не против идеи сократить футбольный матч до 60 минут чистого времени.

«Вероятно, в будущем длительность матчей сократится. Изменения формата Лиги чемпионов показывают, что все возможно», – сказал Артета, чьи слова приводит твиттер Фабрицио Романо.

При чистом времени секундомер будет останавливаться во время пауз (выход мяча за пределы поля, подготовка стандартов и т.д.).

О том, что современной аудитории трудно удерживать внимание на матче в течение 90 минут, говорил Флорентино Перес.

С чистым временем уже играют в Медиалиге.

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