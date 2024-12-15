«Краснодар» договорился по Уэсли: подробности

«Краснодар» достиг договоренности с «Интернасьоналом» о трансфере нападающего Уэсли.

Россияне заплатят за игрока 9,5 миллиона евро, а также простят «Интернасьоналу» долг в 1,5 миллиона за трансфер Вандерсона.

Уэсли перешел в «Интернасьонал» в феврале, его действующий контракт рассчитан до конца 2026 года.

В 48 матчах за клуб полузащитник забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 8 миллионов евро.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов