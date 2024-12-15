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    «Краснодар» договорился по Уэсли: подробности

    «Краснодар» достиг договоренности с «Интернасьоналом» о трансфере нападающего Уэсли.

    Россияне заплатят за игрока 9,5 миллиона евро, а также простят «Интернасьоналу» долг в 1,5 миллиона за трансфер Вандерсона.

    • Уэсли перешел в «Интернасьонал» в феврале, его действующий контракт рассчитан до конца 2026 года.
    • В 48 матчах за клуб полузащитник забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 8 миллионов евро.

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    Источник: Globo Esporte

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    15.12.2024 10:56
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    Комментарии (9)
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    spam2009
    1734252219
    Мечта Галицкого о команде их собственной академии сбылась
    Ответить
    ivany4
    1734252896
    Видимо Быки серьезно настраиваются на концовку первенства. Дай Бог, чтоб затраты пошли на пользу!
    Ответить
    ...уефан
    1734254293
    ...зашли по-взрослому!...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1734255135
    Лучший левый вингер чемпионата Бразилии из доступных с длинным пасом и способен высоко и качественно прессинговать. Интересней него в Бразилии наверное только Паулиньо,но там прайс космос 20+
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    АКС-74У
    1734259637
    А кто на вылет из состава?
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    DMитрий
    1734268428
    А Уэсли Снайпс в курсе что о нём договорились...
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