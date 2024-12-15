«Краснодар» договорился по Уэсли: подробности

«Краснодар» достиг договоренности с «Интернасьоналом» о трансфере нападающего Уэсли.
Россияне заплатят за игрока 9,5 миллиона евро, а также простят «Интернасьоналу» долг в 1,5 миллиона за трансфер Вандерсона.
- Уэсли перешел в «Интернасьонал» в феврале, его действующий контракт рассчитан до конца 2026 года.
- В 48 матчах за клуб полузащитник забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 8 миллионов евро.
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