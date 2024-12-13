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    «Краснодар» увеличил предложение по Уэсли

    «Краснодар» увеличил сумму предложения за полузащитника «Интернасьонала» Уэсли до 9,5 миллиона евро, сообщает Globo.

    Бразильский клуб хотел бы получить за 25-летнего полузащитника 10 миллионов евро, однако клубу необходимо продать игроков, чтобы закрыть счета. Поэтому «Интернасьонал» может согласиться расстаться с Уэсли за меньшую сумму.

    Бразильский клуб получил крупные убытки из-за наводнения, случившегося в мае. В результате ему пришлось отремонтировать тренировочную базу, сезон будет завершен с финансовым дефицитом.

    • Уэсли перешел в «Интернасьонал» в феврале, его действующий контракт рассчитан до конца 2026 года.
    • Ранее сообщалось, что «Краснодар» предлагал за него 8 миллионов евро.
    • В 48 матчах за клуб полузащитник забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 8 миллионов евро.

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    Источник: Globo

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    13.12.2024 12:49
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    Комментарии (2)
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    serhio80
    1734083947
    Три дня новости)
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    Интерес
    1734087804
    СКажут,что про 500 тысяч стыдно говорить.Гоните...
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