«Краснодар» увеличил предложение по Уэсли

«Краснодар» увеличил сумму предложения за полузащитника «Интернасьонала» Уэсли до 9,5 миллиона евро, сообщает Globo.

Бразильский клуб хотел бы получить за 25-летнего полузащитника 10 миллионов евро, однако клубу необходимо продать игроков, чтобы закрыть счета. Поэтому «Интернасьонал» может согласиться расстаться с Уэсли за меньшую сумму.

Бразильский клуб получил крупные убытки из-за наводнения, случившегося в мае. В результате ему пришлось отремонтировать тренировочную базу, сезон будет завершен с финансовым дефицитом.

Уэсли перешел в «Интернасьонал» в феврале, его действующий контракт рассчитан до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» предлагал за него 8 миллионов евро.

В 48 матчах за клуб полузащитник забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 8 миллионов евро.

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