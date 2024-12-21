В «Интернасьонале» прокомментировли информацию о трансфере Уэсли в «Краснодар»

Вице-президент «Интернасьонала» Виктор Грунберг высказался о возможности перехода полузащитника Уэсли в «Краснодар».

«Клубы договорились о трансфере, и Уэсли скоро отправится в «Краснодар»? Ничего не знаю об этом», – сказал Грунберг.