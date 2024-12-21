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    • В «Интернасьонале» прокомментировли информацию о трансфере Уэсли в «Краснодар»

    В «Интернасьонале» прокомментировли информацию о трансфере Уэсли в «Краснодар»

    Вице-президент «Интернасьонала» Виктор Грунберг высказался о возможности перехода полузащитника Уэсли в «Краснодар».

    «Клубы договорились о трансфере, и Уэсли скоро отправится в «Краснодар»? Ничего не знаю об этом», – сказал Грунберг.

    • Журналист Луис Карлос Рече сообщал, что «Интернасьонал» согласился продать 25-летнего Уэсли в «Краснодар» за 9,8 миллиона евро.
    • В 48 матчах за клуб в этом году полузащитник забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи.
    • Контракт Уэсли с «Интернасьоналом» рассчитан до конца 2026 года.

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    Источник: Odds.ru

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