В «Интернасьонале» прокомментировли информацию о трансфере Уэсли в «Краснодар»

Вице-президент «Интернасьонала» Виктор Грунберг высказался о возможности перехода полузащитника Уэсли в «Краснодар».
«Клубы договорились о трансфере, и Уэсли скоро отправится в «Краснодар»? Ничего не знаю об этом», – сказал Грунберг.
- Журналист Луис Карлос Рече сообщал, что «Интернасьонал» согласился продать 25-летнего Уэсли в «Краснодар» за 9,8 миллиона евро.
- В 48 матчах за клуб в этом году полузащитник забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи.
- Контракт Уэсли с «Интернасьоналом» рассчитан до конца 2026 года.