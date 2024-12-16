«Краснодару» нужно согласовать с «Палмейрасом» детали трансфера Уэсли из «Интернасьонала»

«Краснодару» предстоит договориться с «Палмейрасом» по поводу трансфера полузащитника Уэсли, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Клуб владеет 50% прав на игрока, выступающего за «Интернасьонал».

Агентство Talents sports, которое представляет интересы футболиста, дало комментарий по бразильскому игроку: «Трансферное окно еще не открылось, мы не можем ничего сказать о будущем Уэсли».

Сообщается, что с «Интернасьоналом» «Краснодар» уже близок к договоренности. При этом, сам футболист готов продолжить карьеру в чемпионате России.