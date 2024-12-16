«Краснодару» нужно согласовать с «Палмейрасом» детали трансфера Уэсли из «Интернасьонала»

«Краснодару» предстоит договориться с «Палмейрасом» по поводу трансфера полузащитника Уэсли, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Клуб владеет 50% прав на игрока, выступающего за «Интернасьонал».
Агентство Talents sports, которое представляет интересы футболиста, дало комментарий по бразильскому игроку: «Трансферное окно еще не открылось, мы не можем ничего сказать о будущем Уэсли».
Сообщается, что с «Интернасьоналом» «Краснодар» уже близок к договоренности. При этом, сам футболист готов продолжить карьеру в чемпионате России.
- Уэсли перешел в «Интернасьонал» в феврале, его действующий контракт рассчитан до конца 2026 года.
- Ранее сообщалось, что «Краснодар» предлагал за него 9,5 миллиона евро, а «Интернасьонал» хотел получить 10 миллионов.
- В 48 матчах за клуб полузащитник забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 8 миллионов евро.