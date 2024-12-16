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    • «Краснодару» нужно согласовать с «Палмейрасом» детали трансфера Уэсли из «Интернасьонала»

    «Краснодару» нужно согласовать с «Палмейрасом» детали трансфера Уэсли из «Интернасьонала»

    «Краснодару» предстоит договориться с «Палмейрасом» по поводу трансфера полузащитника Уэсли, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Клуб владеет 50% прав на игрока, выступающего за «Интернасьонал».

    Агентство Talents sports, которое представляет интересы футболиста, дало комментарий по бразильскому игроку: «Трансферное окно еще не открылось, мы не можем ничего сказать о будущем Уэсли».

    Сообщается, что с «Интернасьоналом» «Краснодар» уже близок к договоренности. При этом, сам футболист готов продолжить карьеру в чемпионате России.

    • Уэсли перешел в «Интернасьонал» в феврале, его действующий контракт рассчитан до конца 2026 года.
    • Ранее сообщалось, что «Краснодар» предлагал за него 9,5 миллиона евро, а «Интернасьонал» хотел получить 10 миллионов.
    • В 48 матчах за клуб полузащитник забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 8 миллионов евро.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    16.12.2024 14:06
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    Комментарии (1)
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    ss21
    1734367066
    На мой взгляд Краснодар если хочет бороться за чемпионство должен покупать игроков от 10 лямов, а не до. А вообще на время сво надо сделать лимит 3 иностранца на поле иначе чемпион будет с 3 россиянами на поле.
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