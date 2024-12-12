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  • Жена 18-летнего Эндрика выложила фото в сексуальном коротком платье

Жена 18-летнего Эндрика выложила фото в сексуальном коротком платье

12 декабря 2024, 16:55
10

Супруга 18-летнего форварда «Реала» Эндрика Габриэла Миранда выложила новые яркие фото.

21-летняя жена игрока запечатлена на яхте в коротком платье.

  • Эндрик и Габриэла вместе год.
  • Бразилец перешел в «Реал» из «Палмейраса» летом.
  • У Миранды в соцсети более миллиона подписчиков.

Фото: соцсети Габриэлы Миранды

Трогательные фото Эндрика с девушкой на презентации в «Реале»

Эффектная бразильянка, которая встречается с будущей звездой «Реала»

В «Реале» обеспокоены желанием Эндрика жениться: фото невесты 17-летнего бразильца

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бразилия. Серия А Реал Эндрик
Комментарии (10)
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Иван Петров 1986
1734013380
А кто такой эндрика, и нахрена нам его жена.
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...уефан
1734014395
...ох, и ляхи у девахи!)...
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Desma
1734017599
С такими бедрами впору пауэрлифтингом заняться.
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Spartak_forv@
1734019417
Остон Урунов с ней смотрелся бы органичнее)
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vladik12
1734019766
Хуа накачала бедра.
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knikos
1734023408
Блин , ну как они друг на друга похожи после пластики . как бы не перепутать ...
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Max-Min-vkontakte
1734029431
если б был квест по угадыванию по ляхам - я б предположил, что это Роберто Карлос))
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