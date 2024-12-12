Жена 18-летнего Эндрика выложила фото в сексуальном коротком платье

Супруга 18-летнего форварда «Реала» Эндрика Габриэла Миранда выложила новые яркие фото.
21-летняя жена игрока запечатлена на яхте в коротком платье.
- Эндрик и Габриэла вместе год.
- Бразилец перешел в «Реал» из «Палмейраса» летом.
- У Миранды в соцсети более миллиона подписчиков.
Фото: соцсети Габриэлы Миранды
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Источник: «Бомбардир»