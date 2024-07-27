Трогательные фото Эндрика с девушкой на презентации в «Реале»

Новичок «Реала» Эндрик был не один на презентации в клубе. С ним была семья.

Помимо родителей 18-летнего Эндрика мероприятие посетила его девушка Габриэла Миранда, которая старше бразильца на три года. Она была рядом и держала молодого человека за руку.

Пара планирует жениться.

Эндрик и Габриэла вместе 8 месяцев.

Бразилец перешел в «Реал» из «Палмейраса».

Фото: Global Look Press

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