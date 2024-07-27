Трогательные фото Эндрика с девушкой на презентации в «Реале»

Новичок «Реала» Эндрик был не один на презентации в клубе. С ним была семья.
Помимо родителей 18-летнего Эндрика мероприятие посетила его девушка Габриэла Миранда, которая старше бразильца на три года. Она была рядом и держала молодого человека за руку.
- Пара планирует жениться.
- Эндрик и Габриэла вместе 8 месяцев.
- Бразилец перешел в «Реал» из «Палмейраса».
Фото: Global Look Press
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Источник: «Бомбардир»