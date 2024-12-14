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    Гвардиола пожаловался на календарь: «Это проблема»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что загруженный календарь мешает клубу.

    «В современно календаре больше матчей, чем когда-либо. Это заставило меня задуматься о необходимости обоймы из 25-30 футболистов. Но это усложнит финансовую жизнь клубу.

    Календарь – это проблема. Летом мы три недели будем на клубном ЧМ, потом начинается сезон АПЛ», – сказал Гвардиола.

    • На этой неделе «Сити» проиграл в ЛЧ «Ювентусу» (0:2).
    • В АПЛ манчестерцы идут 4-ми, отставая от 1-го места на 8 очков.
    • Ближайший соперник – «Манчестер Юнайтед» (15 декабря).

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии (1)
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    Spartak_forv@
    1734173758
    Кажется Пеп немного обманывает сам себя.Да,календарь нынче плотный,но говорить,что проблемы его команды обусловлены календарем это странно.Очень надеюсь,что он не превратиться в условного Моура,когда он начал не тянуть и отрицал реальность
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