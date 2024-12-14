Гвардиола пожаловался на календарь: «Это проблема»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что загруженный календарь мешает клубу.
«В современно календаре больше матчей, чем когда-либо. Это заставило меня задуматься о необходимости обоймы из 25-30 футболистов. Но это усложнит финансовую жизнь клубу.
Календарь – это проблема. Летом мы три недели будем на клубном ЧМ, потом начинается сезон АПЛ», – сказал Гвардиола.
- На этой неделе «Сити» проиграл в ЛЧ «Ювентусу» (0:2).
- В АПЛ манчестерцы идут 4-ми, отставая от 1-го места на 8 очков.
- Ближайший соперник – «Манчестер Юнайтед» (15 декабря).
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