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  • Экс-президент РФС: «Мы преувеличиваем значимость «Спартака» – сейчас это команда третьего-пятого места, не больше»

Экс-президент РФС: «Мы преувеличиваем значимость «Спартака» – сейчас это команда третьего-пятого места, не больше»

25 апреля 2024, 21:09
15

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Спартак» больше не входит в число реальных претендентов на чемпионство.

«На данный момент «Спартак» – команда третьего-пятого места, не больше. У них нет игроков такого уровня, чтобы претендовать на чемпионство.

Нормально ли, что в таком клубе, как «Спартак», чехарда с тренерами? Мы все время преувеличиваем значимость «Спартака» в наше время.

Надо уже забыть «Спартак» Старостиных и Симоняна, сейчас этот клуб ничем не отличается от других команд РПЛ, к сожалению», – сказал Колосков.

  • Сейчас «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ.
  • Команда не становилась чемпионом с 2017 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (15)
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Krics
1714069568
Дурилка картонная,хоть в зоне вылета,даже зинка платит повышенные премиальные за победу над Спартаком,ихмо.
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ySS
1714074005
Мы - это экс-президенты рфс? Время Старостиных НЕ ЗАБЫТЬ!
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Зарема лис
1714074430
Пошёл *****
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NewLife
1714075503
Не надо, не преувеличивай, просто иди на йух.
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Павелий
1714079500
Это твою текущую значимость преувеличивают журналисты во время интервью. Спартак был, есть и будет лакмусовой бумажкой всего чемпионата. Только против него все играют на максимуме своих возможностей.
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neim
1714112789
Может вы и преувеличиваете, а большинство адекватных людей это уже давно знают и не питают по этому поводу ни каких иллюзий. " ... У них нет игроков такого уровня, чтобы претендовать на чемпионство ..." У них вот уже несколько лет нет тренера, чтобы на что-либо претендовать !
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САДЫЧОК
1714114754
Это не Экс-президент РФС Это чел, который развалил сначала наш хоккей, а потом и футбол!
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Мясной Джем
1714167201
Кто бы говорил, епты.
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Владимир-Филиппов-vkontak
1714219684
Это вы преувеличиваете, все нормальные люди уже больше 20 лет знаю, что спам - самый обычный клуб, ничем не отличается от какого-нибудь Урала.
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Г А И
1714232685
А зачем забывать Старостиных, Романцева и других, кто приносил славу великому клубу? Давайте забудем Понедельника, Яшина, Иванова. Такое может придумать человек очень далёкий от футбола. Мне лично стыдно читать такие предложения.
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