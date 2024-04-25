Экс-президент РФС: «Мы преувеличиваем значимость «Спартака» – сейчас это команда третьего-пятого места, не больше»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Спартак» больше не входит в число реальных претендентов на чемпионство.

«На данный момент «Спартак» – команда третьего-пятого места, не больше. У них нет игроков такого уровня, чтобы претендовать на чемпионство.

Нормально ли, что в таком клубе, как «Спартак», чехарда с тренерами? Мы все время преувеличиваем значимость «Спартака» в наше время.

Надо уже забыть «Спартак» Старостиных и Симоняна, сейчас этот клуб ничем не отличается от других команд РПЛ, к сожалению», – сказал Колосков.