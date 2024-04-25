Казарцев, возможно, по ошибке показал желтую карточку Дуарте – из-за нее спартаковец пропустит дерби с «Локомотивом»

Василий Казарцев, судивший дерби между ЦСКА и «Спартаком» (0:0), мог ошибочно наказать предупреждением Алексиса Дуарте.

Арбитр показал парагвайцу желтую карточку в конце первого тайма за отложенный фол, который совершил Никита Чернов.

Это предупреждение стало для Дуарте четвертым в сезоне РПЛ. Из-за этого он будет дисквалифицирован на следующий матч чемпионата против «Локомотива» (28 апреля).

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