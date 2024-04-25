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  • Казарцев, возможно, по ошибке показал желтую карточку Дуарте – из-за нее спартаковец пропустит дерби с «Локомотивом»

Казарцев, возможно, по ошибке показал желтую карточку Дуарте – из-за нее спартаковец пропустит дерби с «Локомотивом»

25 апреля 2024, 22:45
18

Василий Казарцев, судивший дерби между ЦСКА и «Спартаком» (0:0), мог ошибочно наказать предупреждением Алексиса Дуарте.

Арбитр показал парагвайцу желтую карточку в конце первого тайма за отложенный фол, который совершил Никита Чернов.

Это предупреждение стало для Дуарте четвертым в сезоне РПЛ. Из-за этого он будет дисквалифицирован на следующий матч чемпионата против «Локомотива» (28 апреля).

Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Локомотив Чернов Никита Дуарте Алексис Казарцев Василий
Комментарии (18)
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BANNIKOV1970
1714074735
казарцев сам ошибка
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lejnin
1714074738
Казарцеву пора к окулисту, столько просмотреть в одном матче, это постараться надо...ну или с детства за коней болеть, других причин я не вижу
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timon2401
1714074804
А когда эта гнида что то в пользу игроков Спартака показывала??? Его ещё 4 года назад сразу после Сочи в утиль отправить надо было!
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DVOK68
1714075073
Ничего ужасного.Джика расчехлится,потренируется,пора команде помогать.
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anatolich72
1714075133
Казарцев уефаг.
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Cleaner
1714075257
Да вроде как за отмашку он желтую получил. Все по делу...
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Anton1969
1714076294
Отвратительное судейство Казарцева!!!
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BRO_football
1714078053
Опять Казарцев отличился! Сколько раз он косячил! Сколько раз его от матчей отстраняли! А его всё равно на важные матчи ставят! Ну что за идиоты работают в судейском комитете?
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шахта Заполярная
1714082858
Даже писать про этого нехорошего свистуна не хочется. Ну зачем таких баранов держат.
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Krics
1714086608
Прикольно дать жёлтую ,а нарушение в другую сторону,это что новая трактовка правил? От Казанцева,ихмо.
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