Колосков – о дерби: «Это нельзя назвать футболом, арбитр тоже бестолковый»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился наблюдениями от просмотра матча ЦСКА – «Спартак».

Команды сыграли в безголевую ничью – 0:0.

Главным арбитром был Василий Казарцев.

«Большей бестолковщины в этом сезоне не видел. Казалось бы, две команды, которые претендуют на высокие места, но футбола просто не было! То, что было на поле, нельзя назвать футболом. Вообще ни одного разумного действия на поле, за 96 минут два неопасных удара по воротам. Столько суеты, толкотни, споров, но ни одной нормальной комбинации! Даже если я не помню другие дерби, то это всe равно худшее. Игра, конечно, удручает. Жалко зрителей, которые промучались в общественном транспорте, но ничего не увидели.

На судей напирают, потому что игры нет, а все эмоции идут в их сторону. Хотя арбитр сегодня тоже был бестолковый, честно говоря. Я обычно не обсуждаю судейство, но сегодня было столько нелогичных действий, что диву даeшься. Один раз даeшь фол за подкат, в другой раз за такой же подкат – не даeшь», – сказал Колосков.