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Федотов оценил результат дерби ЦСКА – «Спартак»

25 апреля 2024, 23:44
3

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарии по итогам матча 21-го тура РПЛ против «Спартака».

  • Столичное дерби завершилось со счетом 0:0.
  • Это первая нулевая ничья в данном противостоянии за 21 год.

– Никто не хотел уступать, было много единоборств. Не хватало хладнокровия в работе с мячом, команды слишком быстро теряли мяч. Было много столкновений, хорошей контактной игры и прессинга в исполнении обеих команд.

Были хорошие выходы и моменты, где нужно было чуть точнее и хладнокровнее распорядиться мячом, то тогда бы голы пришли. Был 100‑процентный момент после ошибки Хлусевича, который, к сожалению, ЦСКА чуть‑чуть недокрутил. И тогда бы мы могли это дерби взять.

– Всего два удара в створ от ЦСКА. Чем это можно объяснить?

– Соперник очень компактно и дисциплинированно оборонялся. Нам не хватило хладнокровных действий – четко сработать с мячом, четко вложить его в ножку и подготовить удар. Здесь было немного лишней суеты.

– О чем уже успели поговорить с командой в раздевалке?

– Поблагодарили за хорошую командую работу, хороший футбол и страсть. К сожалению, голов мы не увидели, но эту игру заносим себе в актив. Матч показал, что порох есть и его всегда надо держать сухим.

– Есть претензии к главному арбитру?

– Да нет, конечно, это же не наша профессия. У них есть руководство. Они все игры разбирают, анализируют так же, как и мы свои команды. Если мы судейство начнем изучать, у нас времени не останется трудиться.

– Это самое скучное дерби за время вашей работы в ЦСКА?

– Только если брать счет 0:0… Но оно точно не было скучным. Футбол прекрасен голами, но есть еще множество элементов. Мы видели подкаты, мужские единоборства – чистые, красивые, когда болельщики взрывались овациями. Это и есть футбол во всех его проявлениях.

Если брать 95% игры футболиста, то она проходит без мяча. Правильно открыться, перестроиться – это тоже футбол. Но про мяч, который надо забивать в ворота, мы тоже не забываем.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (3)
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FCSpartakM
1714079125
Конечно у тебя нет претензий, когда нет пенальти и красной в твои ворота, поразительно мерзкий тип
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sined1951
1714116090
После таких матчей болельщики перестают приходить на стадион.
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