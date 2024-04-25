Федотов оценил результат дерби ЦСКА – «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарии по итогам матча 21-го тура РПЛ против «Спартака».

Столичное дерби завершилось со счетом 0:0.

Это первая нулевая ничья в данном противостоянии за 21 год.

– Никто не хотел уступать, было много единоборств. Не хватало хладнокровия в работе с мячом, команды слишком быстро теряли мяч. Было много столкновений, хорошей контактной игры и прессинга в исполнении обеих команд.

Были хорошие выходы и моменты, где нужно было чуть точнее и хладнокровнее распорядиться мячом, то тогда бы голы пришли. Был 100‑процентный момент после ошибки Хлусевича, который, к сожалению, ЦСКА чуть‑чуть недокрутил. И тогда бы мы могли это дерби взять.

– Всего два удара в створ от ЦСКА. Чем это можно объяснить?

– Соперник очень компактно и дисциплинированно оборонялся. Нам не хватило хладнокровных действий – четко сработать с мячом, четко вложить его в ножку и подготовить удар. Здесь было немного лишней суеты.

– О чем уже успели поговорить с командой в раздевалке?

– Поблагодарили за хорошую командую работу, хороший футбол и страсть. К сожалению, голов мы не увидели, но эту игру заносим себе в актив. Матч показал, что порох есть и его всегда надо держать сухим.

– Есть претензии к главному арбитру?

– Да нет, конечно, это же не наша профессия. У них есть руководство. Они все игры разбирают, анализируют так же, как и мы свои команды. Если мы судейство начнем изучать, у нас времени не останется трудиться.

– Это самое скучное дерби за время вашей работы в ЦСКА?

– Только если брать счет 0:0… Но оно точно не было скучным. Футбол прекрасен голами, но есть еще множество элементов. Мы видели подкаты, мужские единоборства – чистые, красивые, когда болельщики взрывались овациями. Это и есть футбол во всех его проявлениях.

Если брать 95% игры футболиста, то она проходит без мяча. Правильно открыться, перестроиться – это тоже футбол. Но про мяч, который надо забивать в ворота, мы тоже не забываем.