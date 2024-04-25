Тренер «Спартака» Слишкович прокомментировал нулевую ничью с ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович подвел итоги матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА.

Столичное дерби завершилось со счетом 0:0.

Это первая нулевая ничья в данном противостоянии за 21 год.

«И одна, и вторая команда больше думали о том, чтобы не проиграть. Но, по моим ощущениям, опасных моментов у нас было больше. Хлусевич ошибся, дал возможность ЦСКА забить гол, но они не забили.

ЦСКА контролировал игру только первые пять минут, дальше матч был за нами. Момент Зиньковского, удар Пруцева с 18-19 метров.

Дерби – есть дерби. Здесь решает одна ошибка. «Спартак» был близок к победе», – считает Слишкович.