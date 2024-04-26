Федотов оценил момент с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об эпизоде в матче против «Спартака» (0:0).

На 25-й минуте встречи мяч попал в руку Федору Чалову, который находился в своей штрафной площади.

Главный арбитр Василий Казарцев после просмотра VAR не назначил пенальти в ворота ЦСКА.

– Насколько тревожно вам было в момент, когда в первом тайме рассматривали возможный пенальти после игры рукой Чалова?

– Сейчас уже всего боишься. Там был чистый игровой эпизод. Мяч летел от газона, не было руки и игрок не находился в площади ворот. Он с этим мячом ничего не делал и не мешал сопернику забить гол, но всегда все на усмотрение его величества… Эти правила придуманы «50 на 50», и всегда возникают вопросы, кто их придумывает.