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  • Федотов оценил момент с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА

Федотов оценил момент с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА

26 апреля 2024, 10:33
7

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об эпизоде в матче против «Спартака» (0:0).

  • На 25-й минуте встречи мяч попал в руку Федору Чалову, который находился в своей штрафной площади.
  • Главный арбитр Василий Казарцев после просмотра VAR не назначил пенальти в ворота ЦСКА.

– Насколько тревожно вам было в момент, когда в первом тайме рассматривали возможный пенальти после игры рукой Чалова?

– Сейчас уже всего боишься. Там был чистый игровой эпизод. Мяч летел от газона, не было руки и игрок не находился в площади ворот. Он с этим мячом ничего не делал и не мешал сопернику забить гол, но всегда все на усмотрение его величества… Эти правила придуманы «50 на 50», и всегда возникают вопросы, кто их придумывает.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (7)
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JTherry
1714117225
"Эти правила придуманы «50 на 50», и всегда возникают вопросы, кто их придумывает..." эти правила придуманы для таких мудаков, как казарцев и мешков, которые ошибаются в каждом матче по несколько раз и им за это ровным счетом - ни-че-го..!(( потом, хоть потоп, а этих двух недотёпок выпустят на какой-нибудь важный матч, чтобы испортить игру своими "решениями на усмотрение"...
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Cleaner
1714117495
Да не было там пенальти. Федотов подслеповат или повторы не смотрел. Мяч ОДНОЗНАЧНО попал в руку. И движение руки к мячу было. НО! Чалов пытался сыграть ногой и рука при этом автоматом начала подниматься. УМЫСЛА сыграть рукой НЕ БЫЛО, расстояние от ударившего по мячу было МИНИМАЛЬНЫМ, потому пенальти судьями не назначен верно.
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