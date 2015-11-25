Блохин: «В СССР не позволили уехать в «Реал»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной СССР Олег Блохин признался, что его хотел подписать мадридский «Реал», но в СССР добро на переход не дали.

«Меня пытались приобрести в 1973, 1977 и 1982 годах. В «Реале» было много хороших игроков. Как и сейчас, тогда они покупали футболистов самого высокого уровня. Было бы очень приятно играть за «Реал». Однако из-за господствовавшей в СССР политической системы мне не удалось перейти в «Реал». Нам не позволяли уезжать за границу. «Бавария» также была заинтересована в моих услугах», — сказал Блохин.