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Блохин: «В СССР не позволили уехать в «Реал»

25 ноября 2015, 09:34
16

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной СССР Олег Блохин признался, что его хотел подписать мадридский «Реал», но в СССР добро на переход не дали.

«Меня пытались приобрести в 1973, 1977 и 1982 годах. В «Реале» было много хороших игроков. Как и сейчас, тогда они покупали футболистов самого высокого уровня. Было бы очень приятно играть за «Реал». Однако из-за господствовавшей в СССР политической системы мне не удалось перейти в «Реал». Нам не позволяли уезжать за границу. «Бавария» также была заинтересована в моих услугах», — сказал Блохин.

Источник: AS
Испания. Примера Динамо К Реал Блохин Олег
Комментарии (16)
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Truly
1448433455
Обидели.
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famylka
1448434245
всю жизнь теперь винить Союз будет
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С-Пб on-line
1448436437
Ага, ЛениН и Пути н виноват!
Ответить
Лыков
1448436491
Может это наркотики?
Ответить
ЖОРРО
1448437580
Мечта осталась мечтой...
Ответить
Asbjorn
1448437838
Плюс совка,что хотел таланты сохранить,причем футболисты развивались, не то что сейчас,денег лопатой насыпают,а они играть толком не могут,за исключением некоторых
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Ronaldinho R10
1448442960
А еще заставляли водку пить не закусывая сука... Что за режим..Тоталитарный совок...и похер,что были одной из лучших футбольных держав,с кучей прекрасных талантов и сильнейшей сборной,похер,что Золотой мяч получил представляя свою родину,в Реал -то не пустили,изверги.
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Igreks
1448444843
Грёбаные коммунисты. Советы долбанные
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BorisoW
1448446133
На лавке посидеть не дали.Заваро уехал,кто-то знает о его успехах в Европе?
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moment of Glory
1448446723
Кому ты теперь бред свой несёшь? Кому ты нужен был? Дерево. Ты ещё лет через сорок скажи, что в космос хотели забрать...
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