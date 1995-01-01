Блохин: «Реал» предлагал за меня 4 миллиона»

Экс-форвард киевского «Динамо» Олег Блохин рассказал о несостоявшемся переходе в мадридский «Реал».

«Реал» хотел купить меня еще в 1973-м, когда мы с ним играли в Одессе и уступили 0:3. Но конкретика была только в 1982 году в Испании. «Реал» предлагал четыре миллиона долларов. Но в «Динамо» мне сказали, что это даже не обсуждается. Надо было или бежать и там оставаться... Другого варианта не было. Но я даже такой мысли не допускал. Думал о родителях. Представляете, если бы я остался там, что было бы с ними?», – сказал 66-летний украинец.