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    Блохин: «Реал» предлагал за меня 4 миллиона»

    Экс-форвард киевского «Динамо» Олег Блохин рассказал о несостоявшемся переходе в мадридский «Реал».

    «Реал» хотел купить меня еще в 1973-м, когда мы с ним играли в Одессе и уступили 0:3. Но конкретика была только в 1982 году в Испании. «Реал» предлагал четыре миллиона долларов. Но в «Динамо» мне сказали, что это даже не обсуждается. Надо было или бежать и там оставаться... Другого варианта не было. Но я даже такой мысли не допускал. Думал о родителях. Представляете, если бы я остался там, что было бы с ними?», – сказал 66-летний украинец.

    • Блохин является воспитанником «Динамо», за основную команду выступал с 1969 по 1988 год.
    • В конце карьеры нападающий поиграл за австрийский «Форвертс» и кипрский «Арис».
    • В 1975 году Блохин становился обладателем «Золотого мяча».

    Источник: YouTube-канал Вацко Live

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2310

      serppion 59 минут назад

      Комментатор из своей кабины
      Кроет нас для красного словца, -
      Но недаром клуб «Фиорентина»
      Предлагал мильон за Бышевца...

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      Рейтинг: +4984

      Skull_Boy 1 час назад

      За Яшина Реала вообще любые деньги предлагал, какие запросит Динамо, но "Черный паук" сам отказался ехать в Испанию, да и партия хрен бы его отпустила

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      Рейтинг: +2976

      Агасфер 1 час назад

      Тогда это были безумные деньги,а сейчас-жалование Аяза Гулиева в "Спартаке"за четыре года.

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      Рейтинг: +1043

      Павел Буре 1 час назад

      что-то я не понял он что выступал 19 лет за ДК?

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