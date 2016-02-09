Блохин: «Мне не нравится нынешний чемпионат Украины»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Олег Блохин признался, что не очень интересуется чемпионатом Украины.

– Вам как стороннему наблюдателю нравится нынешний чемпионат Украины?

– Нет. Могу посмотреть только «Динамо» Киев – «Шахтер».

– И все?

– Ну, еще «Днепр» с «Зарей». Когда эти четыре команды между собой играют, то есть хоть какая-то борьба. У остальных – все очень предсказуемо. Понятно, что ни «Динамо», ни Шахтер не могут проиграть «Говерле» или «Стали». А на игры середняков смотреть не особо интересно. Везде финансовые проблемы, даже в «Днепре» – это вообще удивительно для меня, – сказал Блохин.