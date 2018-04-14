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  • Шмейхель: «У Акинфеева было много шансов построить карьеру в Европе. Не знаю, почему он этого не сделал»

Шмейхель: «У Акинфеева было много шансов построить карьеру в Европе. Не знаю, почему он этого не сделал»

14 апреля 2018, 20:31
11

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петр Шмейхель поделился мнением о российских игроках.

– Три самых ярких российских футболиста по рейтингу Шмейхеля?

– Вы спрашиваете про российских, а один из них был из Советского союза! Это Яшин.

Хотя, второй игрок, который мне вспоминается, тоже играл в СССР – это Олег Блохин. Ну и как не включать в мою тройку Канчельскиса?

— А что вы помните про Канчельскиса?

— То, что мы появились с ним в команде одновременно и три месяца жили дверь в дверь в отеле. Андрей тогда не говорил по-английски, но мы все равно умудрялись общаться. Конечно, со стороны это было очень забавно: один парень говорит по-русски, а второй несет какую-то хрень (смеется). Да, было такое.

На поле он был необычайно быстрым, и – что важно — умел удерживать мяч даже на скорости. Мне было очень грустно, когда он ушел. С ним бы еще чаще добирались до полуфиналов и финалов. Боже, какой же это бы крутой игрок!

– А из современных?

– Мне нравится Акинфеев, капитан сборной России.

До его травмы у него было много шансов для того, что переехать в Европу и построить здесь отличную карьеру.

Не знаю, почему он этого не сделал. Но Игорь – настоящий капитан, это чувствуется.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Яшин Лев Блохин Олег Канчельскис Андрей
Комментарии (11)
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Gorasul
1523727488
Менталитет... Наверно правильно, что не ушёл - Европа очень отличается от России...
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Обер-КанцлерЪ
1523728111
ПЕТЕР, а не Петр. Редактор нулевой!
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Manilov
1523728605
Таити, Таити... Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят.
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altezzik
1523729552
Потому что зарплаты в РФПЛ на уровне.
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mihail200606
1523729680
Мне тоже непонятно.. Уж попробовать можно было.
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кошмарик
1523729840
не поехал потому что трус и лентяй.. хотя до травмы был действительно временами великолепен..
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за ЦСКА с 1980г
1523731768
В европе хорошо,а дома лучше..
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Axe111
1523732928
Да потому что он батон и сыкун.За бугром пахать же надо,зачем туда ехать если в чр помойке и зп просто так и договорнячки
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serppion
1523767013
Верю про Акинфеева, когда читаю Шмейхеля про Канчельскиса. Смеюсь над Бузовскими советами Головину. Головин - парень толковый, но не Бузову давать ему рекомендации.
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EcioAuditore
1523790829
Не ушел, значит так посчитал нужным. Это его право.
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