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    Шмейхель: «У Акинфеева было много шансов построить карьеру в Европе. Не знаю, почему он этого не сделал»

    Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петр Шмейхель поделился мнением о российских игроках.

    – Три самых ярких российских футболиста по рейтингу Шмейхеля?

    – Вы спрашиваете про российских, а один из них был из Советского союза! Это Яшин.

    Хотя, второй игрок, который мне вспоминается, тоже играл в СССР – это Олег Блохин. Ну и как не включать в мою тройку Канчельскиса?

    — А что вы помните про Канчельскиса?

    — То, что мы появились с ним в команде одновременно и три месяца жили дверь в дверь в отеле. Андрей тогда не говорил по-английски, но мы все равно умудрялись общаться. Конечно, со стороны это было очень забавно: один парень говорит по-русски, а второй несет какую-то хрень (смеется). Да, было такое.

    На поле он был необычайно быстрым, и – что важно — умел удерживать мяч даже на скорости. Мне было очень грустно, когда он ушел. С ним бы еще чаще добирались до полуфиналов и финалов. Боже, какой же это бы крутой игрок!

    – А из современных?

    – Мне нравится Акинфеев, капитан сборной России.

    До его травмы у него было много шансов для того, что переехать в Европу и построить здесь отличную карьеру.

    Не знаю, почему он этого не сделал. Но Игорь – настоящий капитан, это чувствуется.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.04.2018 20:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 15 апреля 2018, 14:13

      Не ушел, значит так посчитал нужным. Это его право.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 15 апреля 2018, 07:36

      Верю про Акинфеева, когда читаю Шмейхеля про Канчельскиса. Смеюсь над Бузовскими советами Головину. Головин - парень толковый, но не Бузову давать ему рекомендации.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 14 апреля 2018, 22:08

      Да потому что он батон и сыкун.За бугром пахать же надо,зачем туда ехать если в чр помойке и зп просто так и договорнячки

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 14 апреля 2018, 21:49

      В европе хорошо,а дома лучше..

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 14 апреля 2018, 21:17

      не поехал потому что трус и лентяй.. хотя до травмы был действительно временами великолепен..

      3
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      Рейтинг: +7717

      mihail200606 14 апреля 2018, 21:14

      Мне тоже непонятно.. Уж попробовать можно было.

      1
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 14 апреля 2018, 21:12

      Потому что зарплаты в РФПЛ на уровне.

      5
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 14 апреля 2018, 20:56

      Таити, Таити... Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 апреля 2018, 20:48

      ПЕТЕР, а не Петр.
      Редактор нулевой!

      0
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 14 апреля 2018, 20:38

      Менталитет... Наверно правильно, что не ушёл - Европа очень отличается от России...

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