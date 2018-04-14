Шмейхель: «У Акинфеева было много шансов построить карьеру в Европе. Не знаю, почему он этого не сделал»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петр Шмейхель поделился мнением о российских игроках.

– Три самых ярких российских футболиста по рейтингу Шмейхеля?

– Вы спрашиваете про российских, а один из них был из Советского союза! Это Яшин.

Хотя, второй игрок, который мне вспоминается, тоже играл в СССР – это Олег Блохин. Ну и как не включать в мою тройку Канчельскиса?

— А что вы помните про Канчельскиса?

— То, что мы появились с ним в команде одновременно и три месяца жили дверь в дверь в отеле. Андрей тогда не говорил по-английски, но мы все равно умудрялись общаться. Конечно, со стороны это было очень забавно: один парень говорит по-русски, а второй несет какую-то хрень (смеется). Да, было такое.

На поле он был необычайно быстрым, и – что важно — умел удерживать мяч даже на скорости. Мне было очень грустно, когда он ушел. С ним бы еще чаще добирались до полуфиналов и финалов. Боже, какой же это бы крутой игрок!

– А из современных?

– Мне нравится Акинфеев, капитан сборной России.

До его травмы у него было много шансов для того, что переехать в Европу и построить здесь отличную карьеру.

Не знаю, почему он этого не сделал. Но Игорь – настоящий капитан, это чувствуется.