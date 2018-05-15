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    Стоичков: «Украина подарила миру трех лучших игроков Европы»

    Бывший полузащитник сборной Болгарии Христо Стоичков поделился своим мнением относительно украинского футбола.

    «Я считаю, что Украина — великая нация, которая подарила миру трех лучших игроков Европы, они являются обладателями Золотых мячей: Олег Блохин, Игорь Беланов, Андрей Шевченко.

    Мое появление здесь может стать стимулом для молодых игроков, очень надеюсь, что скоро наступит тот день, когда еще один украинский игрок получит Золотой мяч», – рассказал Стоичков.

    Источник: YouTube

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    15.05.2018 09:41
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +33

      VS Ростов 26 мая 2018, 15:02

      Россия на ЕВРО-2008 завоевала бронзовые медали. Не припомню, чтобы Украина что-то завоевала на ЕВРО или Мундиале… Стоит отметить, что на Украине климат более благоприятный для развития летних видов спорта, нежели в России. И наоборот, в России с успехом культивируются многие зимние виды спорта нежели на Украине. В зале хоккейной славы НХЛ 7 представителей России и ни одного спортсмена Украины. А Золотой мяч" получал Лев Яшин, но были и другие достойные российские спортсмены: Эдуард Стрельцов, например. Оценить его мастерство не позволили обстоятельства, не имеющие к спорту никакого отношения.

      0
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 21:03

      Блохин и Шевченко "да",а вот Беланов с большой натяжкой.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 мая 2018, 15:59

      а что этот болгарин на сало перешел лизнул хо-хлов во первых всего лишь один Шевченко а когда Блоха и Беланов получали мячи и я считаю не по заслугам тогда такой страны как Укропия еще не было тогда была могущественная держава СССР которую все боялись особенно янки ссали горячим кипятком а сейчас нас довели что мы боимся каких то санкций

      -3
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Garrincha58 15 мая 2018, 17:04

      Никогда не мешай спорт с политикой. Чирий тебе на язык, что смеешь принижать великих игроков. Блохин и Шева у него незаслуженные,*****... слов нет

      5
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain > Garrincha58 19 мая 2018, 02:42

      Вызывайте машинку в специальную больничку...

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 мая 2018, 12:53

      ой, да лимит отмените, отлучите футбол от финансовой иглы гос. бабок и компаний, и сразу же наши игроки появятся и за бугром, опять же тот же Салах, там что в Египте были какие то условия? да наоборот как раз их отсутствие дало ему такой толчок.
      Если конечно рубануть по финансам в среднем футбол упадет, но зато выживут самые сильные, которые будут достойны названию ТОП игрока.
      А так надо понимать, что эти люди рожденные в СССР, был совсем другой менталитет, у людей деньги небыли на первом месте.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 15 мая 2018, 12:33

      Ну, так оно и есть. СССР построил им инфраструктуру, климат у них самый футбольный, плюс хорошие тренерские кадры и традиции.

      3
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 15 мая 2018, 12:07

      Да Украина сильнее России, тут споров нет , у них всегда игроки были лутше наших

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion > sachsen-leipzig 2 июня 2018, 03:49

      Не кизди!

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 15 мая 2018, 10:52

      с такой ситуацией в стране, когда люди её угробили, о золотом мяче можно забыть, теперь нужно стараться не проигрывать Мальте, такими темпами Заболотный возьмёт золотой мяч...

      0
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain > STAFOR13 19 мая 2018, 02:43

      Причем тут ситуация в стране и золотой мяч?

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 15 мая 2018, 10:00

      Это да.. Школа мощная у них. Лобановского заслуга, все его ученики. Самый сильный тренер ссср и постсоветского времени...

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 мая 2018, 09:42

      Мудко, когда мы уже будем гордиться своими футболистами? Почему в небольших по площади странах есть звезды, а у нас никого?

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > bset 15 мая 2018, 09:56

      Мудко уже за строительство отвечает :) У него другие планы :)

      3
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > bset 15 мая 2018, 11:39

      Олег Веретенников! Для меня звезда! Мирового уровня, а лев яшин?

      1
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 > VVM1964 15 мая 2018, 14:15

      А когда те трое были?)) Ну Шевченко самый молодой, но когда он там на поле выходил?)) В каком бородатом году?)))

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