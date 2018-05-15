Стоичков: «Украина подарила миру трех лучших игроков Европы»

Бывший полузащитник сборной Болгарии Христо Стоичков поделился своим мнением относительно украинского футбола.

«Я считаю, что Украина — великая нация, которая подарила миру трех лучших игроков Европы, они являются обладателями Золотых мячей: Олег Блохин, Игорь Беланов, Андрей Шевченко.

Мое появление здесь может стать стимулом для молодых игроков, очень надеюсь, что скоро наступит тот день, когда еще один украинский игрок получит Золотой мяч», – рассказал Стоичков.