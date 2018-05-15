Стоичков: «Украина подарила миру трех лучших игроков Европы»

Россия на ЕВРО-2008 завоевала бронзовые медали. Не припомню, чтобы Украина что-то завоевала на ЕВРО или Мундиале… Стоит отметить, что на Украине климат более благоприятный для развития летних видов спорта, нежели в России. И наоборот, в России с успехом культивируются многие зимние виды спорта нежели на Украине. В зале хоккейной славы НХЛ 7 представителей России и ни одного спортсмена Украины. А Золотой мяч" получал Лев Яшин, но были и другие достойные российские спортсмены: Эдуард Стрельцов, например. Оценить его мастерство не позволили обстоятельства, не имеющие к спорту никакого отношения.
Бывший полузащитник сборной Болгарии Христо Стоичков поделился своим мнением относительно украинского футбола.
«Я считаю, что Украина — великая нация, которая подарила миру трех лучших игроков Европы, они являются обладателями Золотых мячей: Олег Блохин, Игорь Беланов, Андрей Шевченко.
Мое появление здесь может стать стимулом для молодых игроков, очень надеюсь, что скоро наступит тот день, когда еще один украинский игрок получит Золотой мяч», – рассказал Стоичков.