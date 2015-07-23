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    • Блохин: «Если бы представилась возможность, охотно поработал бы снова в Греции»

    Блохин: «Если бы представилась возможность, охотно поработал бы снова в Греции»

    Бывший главный тренер «Динамо» Олег Блохин рассказал о поисках нового места работы, отметив, что не против вернуться в греческий футбол, где он уже работал с 1990 по 2002 год с разными клубами.

    «Наметки в Греции были, но до официальных предложений пока не доходило. Но если бы представилась возможность, охотно поработал бы снова в Греции. К этой стране я адаптирован, да и язык не забыл. По этой части мне было бы проще.
    Мою кандидатуру рассматривали в аравийском «Аль-Иттихаде»? Мне пока неизвестны истоки этой информации. Лучше позвоните самому Шандору – он больше в курсе дела. Агент может рассылать предложения по моей кандидатуре в разные клубы, поэтому не исключено, что заинтересованность может возникнуть в любом из них. Но пока контракт не подписан, это всего лишь разговоры», – цитирует Блохина источник.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    23.07.2015 16:33
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    Комментарии (5)
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    18JG
    1437659265
    Блохин и от "Динамо", и от работы в Греции не отказался бы. Напоминает мне это фразу: "Хочешь и рыбку съесть и на х*й сесть".
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    112910415
    1437666178
    кризис там!
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    Truly
    1437667806
    Где он только не работал. Раскусили его даже греки.
    Ответить
    Супервайзер
    1437680087
    В Греции кризис. Блохин плд это дело может проскочить. Дорогие тренеры сейчас грекам не по карману.
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    ologreds
    1694997561
    numo436499
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