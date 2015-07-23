Блохин: «Если бы представилась возможность, охотно поработал бы снова в Греции»

Бывший главный тренер «Динамо» Олег Блохин рассказал о поисках нового места работы, отметив, что не против вернуться в греческий футбол, где он уже работал с 1990 по 2002 год с разными клубами.

«Наметки в Греции были, но до официальных предложений пока не доходило. Но если бы представилась возможность, охотно поработал бы снова в Греции. К этой стране я адаптирован, да и язык не забыл. По этой части мне было бы проще.