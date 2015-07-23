Блохин: «Если бы представилась возможность, охотно поработал бы снова в Греции»

Бывший главный тренер «Динамо» Олег Блохин рассказал о поисках нового места работы, отметив, что не против вернуться в греческий футбол, где он уже работал с 1990 по 2002 год с разными клубами.
«Наметки в Греции были, но до официальных предложений пока не доходило. Но если бы представилась возможность, охотно поработал бы снова в Греции. К этой стране я адаптирован, да и язык не забыл. По этой части мне было бы проще.
Мою кандидатуру рассматривали в аравийском «Аль-Иттихаде»? Мне пока неизвестны истоки этой информации. Лучше позвоните самому Шандору – он больше в курсе дела. Агент может рассылать предложения по моей кандидатуре в разные клубы, поэтому не исключено, что заинтересованность может возникнуть в любом из них. Но пока контракт не подписан, это всего лишь разговоры», – цитирует Блохина источник.
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