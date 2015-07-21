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    Олег Блохин ведет переговоры с «Аль-Иттихадом»

    Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин может возглавить клуб из ОАЭ «Аль-Иттихад». Сам Блохин рассказал, что рассматривает разные варианты.
    «Честно говоря – пока ничего не могу вам сказать. Этими вопросами занимаются менеджеры. Когда будет конкретика, смогу вам ответить. Пока – не подтверждаю и не опровергаю. Контракт еще не подписан, ведутся переговоры. Я не знаю условий, сколько позволят мне взять помощников. Все это надо обсуждать. Любой вариант надо рассматривать. Тренер должен работать. А я не работаю уже год. Надо быть в действии. Есть и другие варианты. Конкретикой владеет Шандор Варга» – сказал Блохин журналистам.
    Напомним, Олег Блохин начинал тренерскую карьеру в Греции, где возглавлял «Олимпиакос», ПАОК, «Ионикос».

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    Источник: Сегодня.ua

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    21.07.2015 19:07
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    Комментарии (3)
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    RIR68
    1437496502
    правосеков набирает из шахидов.
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    The_BESTolo4b
    1437504908
    Блохину надо в МЛс к своим братьям
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    ologreds
    1694997574
    numo436288
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