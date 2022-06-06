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  • Яшин, Блохин и Стрельцов – в символической сборной СССР по версии IFFHS

Яшин, Блохин и Стрельцов – в символической сборной СССР по версии IFFHS

6 июня 2022, 22:49
17

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала собственную версию символической сборной СССР.

Вратарь: Лев Яшин;

Защитники: Анатолий Демьяненко, Муртаз Хурцилава, Альберт Шестернев, Владимир Бессонов;

Полузащитники: Игорь Нетто, Валерий Воронин;

Нападающие: Григорий Федотов, Олег Блохин, Эдуард Стрельцов, Игорь Численко;

Запасные: Ринат Дасаев, Михаил Огоньков, Александр Чивадзе, Анатолий Башашкин, Евгений Ловчев, Федор Черенков, Давид Кипиани, Слава Метревели, Никита Симонян, Всеволод Бобров, Михаил Месхи.

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Источник: IFFHS
Россия. Премьер-лига СССР Яшин Лев Нетто Игорь Блохин Олег Демьяненко Анатолий Бессонов Владимир
Комментарии (17)
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ZAITZEFF2011
1654545865
Блохина можно вычеркнуть т.к. есть кандидаты посерьезнее. Это не из- за его национальности
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ilichkadr
1654546103
А. Бышовца забыли. Второй гол в ворота бельгийцев на ЧМ 1970 года без сомнений, можно назвать произведением искусства. Этот гол вошёл в 50 лучших, забитых на ЧМ.
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JTherry
1654546420
запасной состав намного сильнее выглядит, чем основа...)
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САДЫЧОК
1654546462
Лишние Ловчев , Симонян. Пропустили Виктора Понедельника , Беланова , Заварова , Валентина Иванова !
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Plyash
1654547235
Согласен со всеми,кроме пустышки Демьяненко,который тупо бегал по бровке,если получалось,и бездарно старался навесить куда-то в район штрафной,а чаще в небеса.Вместо него я бы поставил Тенгиза Сулаквелидзе(его вообще нет) или Сашу Чивадзе.
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Купа Купыч
1654583768
Где Анатолий Бышовец? Фиорентина за него миллион давала.
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САДЫЧОК
1654593916
Я бы еще вычеркнул Стрельцова он хорош , но не выдающийся , видел кадры его игры . А , вот Бышовца нужно добавить.
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