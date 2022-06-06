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Яшин, Блохин и Стрельцов – в символической сборной СССР по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала собственную версию символической сборной СССР.

Вратарь: Лев Яшин;

Защитники: Анатолий Демьяненко, Муртаз Хурцилава, Альберт Шестернев, Владимир Бессонов;

Полузащитники: Игорь Нетто, Валерий Воронин;

Нападающие: Григорий Федотов, Олег Блохин, Эдуард Стрельцов, Игорь Численко;

Запасные: Ринат Дасаев, Михаил Огоньков, Александр Чивадзе, Анатолий Башашкин, Евгений Ловчев, Федор Черенков, Давид Кипиани, Слава Метревели, Никита Симонян, Всеволод Бобров, Михаил Месхи.

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Источник: IFFHS

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06.06.2022 22:49
Комментарии11
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    Рейтинг: +12764

    playsh 47 минут назад

    Согласен со всеми,кроме пустышки Демьяненко,который тупо бегал по бровке,если получалось,и бездарно старался навесить куда-то в район штрафной,а чаще в небеса.Вместо него я бы поставил Тенгиза Сулаквелидзе(его вообще нет) или Сашу Чивадзе.

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    Рейтинг: +12764

    playsh > playsh 36 минут назад

    Да и Бессонову в защите делать нечего,это Лобан его туда запихнул.
    Сейчас кто-нибудь помнит,что Бессонов был признан лучшим нападающим на юношеском ЧМ-77,и половину карьеры играл в полузащите?

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    Рейтинг: +23041

    JTherry > playsh 25 минут назад

    забавно, что состав выбран по бразильской схеме 4-2-4...) а чо не по знаменитой "дубль-ве" 3-2-5..?)))

    1
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    Рейтинг: +12764

    playsh > JTherry 14 минут назад

    По схеме точно лукавство.А состав(фио) в общем-то близок к верному,конечно,кого-то забыли(Заваров,Буряк,Афонин,Капличный)не без этого,всех не воткнёшь...

    0
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    Рейтинг: +9210

    САДЫЧОК 1 час назад

    Лишние Ловчев , Симонян.
    Пропустили Виктора Понедельника , Беланова , Заварова , Валентина Иванова !

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    Рейтинг: +23041

    JTherry 1 час назад

    запасной состав намного сильнее выглядит, чем основа...)

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    Рейтинг: +15697

    ilichkadr 1 час назад

    А. Бышовца забыли. Второй гол в ворота бельгийцев на ЧМ 1970 года без сомнений, можно назвать произведением искусства. Этот гол вошёл в 50 лучших, забитых на ЧМ.

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    Рейтинг: +12764

    playsh > ilichkadr 50 минут назад

    Бышовцу за этот гол бюст в Мексике установили,до сих пор стоит.

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    Рейтинг: +996

    ZAITZEFF2011 1 час назад

    Блохина можно вычеркнуть т.к. есть кандидаты посерьезнее. Это не из- за его национальности

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    Рейтинг: +9210

    САДЫЧОК > ZAITZEFF2011 1 час назад

    Что ты знаешь , о нём ? Недоросль !

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    Рейтинг: +15697

    ilichkadr > ZAITZEFF2011 1 час назад

    Если бы не Блохин, то не было бы Кубка обладателей кубков УЕФА, Суперкубка Европы.

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