Яшин, Блохин и Стрельцов – в символической сборной СССР по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала собственную версию символической сборной СССР.
Вратарь: Лев Яшин;
Защитники: Анатолий Демьяненко, Муртаз Хурцилава, Альберт Шестернев, Владимир Бессонов;
Полузащитники: Игорь Нетто, Валерий Воронин;
Нападающие: Григорий Федотов, Олег Блохин, Эдуард Стрельцов, Игорь Численко;
Запасные: Ринат Дасаев, Михаил Огоньков, Александр Чивадзе, Анатолий Башашкин, Евгений Ловчев, Федор Черенков, Давид Кипиани, Слава Метревели, Никита Симонян, Всеволод Бобров, Михаил Месхи.
Источник: IFFHS