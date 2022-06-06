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    Владимир Бессонов

    Тренер
    Имя Владимир
    Отчество Васильевич
    Фамилия Бессонов
    Гражданство Украина
    Дата рождения 5 марта 1958
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Днепр 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.08.2010 Днепр 2 : 0 Спартак
    19.08.2010 Днепр 0 : 1 Лех
    26.08.2010 Лех 0 : 0 Днепр
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