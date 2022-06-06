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Владимир Бессонов
Владимир Бессонов
Украина
5 марта 1958 (68)
Тренер
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Яшин, Блохин и Стрельцов – в символической сборной СССР по версии IFFHS
2022.06.06 22:49
17
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