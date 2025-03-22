Гурцкая ответил, кто сильнее – Блохин или Дзюба

Агент, блогер Тимур Гурцкая попробовал сравнить Артема Дзюбу и Олега Блохина.

«Сравнить Дзюбу и Блохина? Как футболистов их не сравнить. Олег Блохин был одним из лучших форвардов Европы.

Кто круче из них как футболист? Даже спрашивать стыдно. Блохин был одним из самых выдающихся игроков, он входил во все символические сборные мира. Это было впечатляюще. Дзюба так не играл», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.