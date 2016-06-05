Леоненко: «У Суркиса все тренеры были карманные, кроме Газзаева. Сейчас там и собака УПЛ выиграет»

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился своим мнением о работе последних тренеров команды.

– Суркиса я не ругаю, а говорю, как есть. Он пачками покупает футболистов и не знает, что с ними потом делать. У него все тренеры были карманные. Кроме Газзаева.

– А Семин? Блохин?

– А что Семин? Которого два раза снимали с базы пьяного? Блохин тоже не карманный. Но вы видите, как с ним расстались. Как будто это и не Блохин, а какой-то обычный дворник. Я согласен, что результата не было.

Вот пришел Ребров. Вместо него сейчас собаку посади, и она тоже выиграет чемпионат. Потому что у «Динамо» есть Григорий Михайлович. Они когда в прошлом году чемпионами стали, то салюты пускали и долго радовались.

Но ведь почти все матчи в Киеве сыграли. В этом году почему чемпионами стали? Потому что «Шахтер» долго играл в еврокубках. Просто не хватило ни людей, ни времени. Я уже не говорю о том, что «Шахтер» постоянно не дома играет, – сказал Леоненко.