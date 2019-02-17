Белоус: «Дель Боске мог возглавить «Москву». Но Прохоров выбрал Блохина»

Девять лет назад прекратил существование ФК «Москва». Юрий Белоус, бывший генеральный директор клуба, рассказал, как в 2008 году произошло назначение на пост главного тренера Олега Блохина.

«После увольнения Леонида Слуцкого среди кандидатов помимо Блохина был Висенте Дель Боске. Наша переписка до сих пор хранится в моем компьютере. Если у Олега Владимировича зарплата была два миллиона евро в год, то Висенте просил меньше. Главное пожелание – чартер для команды и 30 миллионов на трансферы.

Но Михаил Прохоров (владелец клуба – прим. «Бомбардир»), услышав про Блохина, остальные варианты отмел: «Все, берем его. Это очень любопытно. Больше ни о ком не думай», – рассказал Белоус.