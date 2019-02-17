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    Белоус: «Дель Боске мог возглавить «Москву». Но Прохоров выбрал Блохина»

    Девять лет назад прекратил существование ФК «Москва». Юрий Белоус, бывший генеральный директор клуба, рассказал, как в 2008 году произошло назначение на пост главного тренера Олега Блохина.

    «После увольнения Леонида Слуцкого среди кандидатов помимо Блохина был Висенте Дель Боске. Наша переписка до сих пор хранится в моем компьютере. Если у Олега Владимировича зарплата была два миллиона евро в год, то Висенте просил меньше. Главное пожелание – чартер для команды и 30 миллионов на трансферы.

    Но Михаил Прохоров (владелец клуба – прим. «Бомбардир»), услышав про Блохина, остальные варианты отмел: «Все, берем его. Это очень любопытно. Больше ни о ком не думай», – рассказал Белоус.

    • Блохин был уволен по окончании сезона-2008.
    • Дель Боске в 2010 выиграл чемпионат мира со сборной Испании, а в 2012 – Евро.
    • Лучший результат клуба в РПЛ – четвертое место в сезоне-2007 под руководством Леонида Слуцкого.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.02.2019 14:38
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 18 февраля 2019, 12:29

      Вот такие прохоровы и довели нашу экономику до ручки.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 17 февраля 2019, 14:59

      это и было главной ошибкой

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